Diese Personengruppen sollen auch den Dresden-Pass erhalten

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) will den Personenkreis, der den Dresden-Pass beantragen kann, erweitern. Bis zu 10 000 Personen mehr als bisher könnten das Vergünstigungspaket beantragen. Kaufmann hat jetzt ihre Pläne im Sozialausschuss vorgestellt. Der Stadtrat hat darüber das letzte Wort.

Den Plänen zufolge sollen künftig auch die Bezieher von Wohngeld und dem Kinderzuschlag einen Dresden-Pass erhalten können.

Vergünstigungen für kulturelle Einrichtungen, Zoo, Bibliotheken, Bus & Bahn

Den Dresden-Pass gibt es bereits seit 1993. Die Inhaber erhalten unter anderem ermäßigten Eintritt in kulturelle Einrichtungen von Landeshauptstadt und Freistaat, in den Zoo und Vergünstigungen in den Bibliotheken. Seit 2015 zählt auch das Sozialticket mit Rabatten für die Fahrkarten der Dresdner Verkehrsbetriebe zu den Leistungen.

Gegenwärtig nutzen rund 26 000 Personen den Dresden-Pass. Aktuell beziehen etwa 5700 Dresdner Haushalte Wohngeld, was rund 9000 bis 10 000 Personen entspricht. Den Kinderzuschlag erhalten rund 700 Personen.

Antragsverfahren soll vereinfacht werden

Kaufmann schlägt außerdem vor, das Antragsverfahren zu vereinfachen. Außerdem soll es künftig die Möglichkeit geben, den Pass auf elektronischem Weg zu beantragen. Interessenten müssten dann nicht mehr persönlich im Sozialamt vorsprechen. In das Angebot des Dresden-Passes soll zudem als zusätzliche Leistung die kostenlose Beratung zu Mietrechtsfragen aufgenommen werden.

Linke-Stadträtin Pia Barkow begrüßte die Vorschläge. „Tausende Menschen, die bisher vielleicht gar nicht in Erwägung gezogen haben, den Dresden-Pass zu beantragen, könnten davon profitieren. Sie könnten schnell und unbürokratisch die Vorteile nutzen.“

Gerade die Teilhabe am kulturellen Leben sei für Menschen mit geringem Einkommen oft das erste, was eingespart werden müsse. Auch Mobilität sei ein großer Kostenfaktor. „Daher sind die Vergünstigungen bei Bus- und Bahntickets und die Rabatte auf Eintrittspreise eine wirkliche Verbesserung der Lebenssituation von vielen Menschen.“

Scham als Grund für Nicht-Beantragung des Passes

Barkow zufolge beantragen immer mehr ältere Menschen Wohngeld, da die Rente nicht zum Leben und vor allem nicht für die immer höheren Mieten reiche. „Innerhalb dieses Personenkreises ist die Scham oft groß, Leistungen wie den Dresden-Pass zu beantragen.“ Auch deshalb sei ein elektronisches Verfahren ein großer Fortschritt.

Kaufmann hat einen jährlichen finanziellen Mehrbedarf in Höhe von 488 460,10 Euro für ihre Vorschläge ermittelt. Dieser kann laut Barkow aus dem Sozialetat für die Jahre 2019 und 2020 gedeckt werden, da die Verwaltung an anderen Stellen weniger Geld als erwartet ausgeben muss.

Der SPD-Sozialpolitiker Vincent Drews sicherte den Plänen seine Unterstützung zu. „Wir Sozialdemokraten halten es für sinnvoll, die anderen Sozialleistungsberechtigten mit hineinzunehmen und damit mehr Menschen, die wenig Geld verdienen, die Teilhabe an Kultur und Mobilität zu ermöglichen“, sagte er auf Anfrage.

Von Thomas Baumann-Hartwig