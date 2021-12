Vergeigt Dresden Fördermittel für den Fernsehturm?

Dresden

Lässt Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) Fördermittel verfallen? Hat das Stadtplanungsamt des Baubürgermeisters Fördermittelanträge verschlampt? „Die Landeshauptstadt Dresden hat für das Programmjahr 2021 insgesamt fünf städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Neuaufnahme in die Städtebauförderung beantragt. Wegen nicht vollständig vorliegender Unterlagen waren die Anträge unzulässig“, hieß es aus dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung von Minister Thomas Schmidt (CDU).

Kein Lieblingsprojekt der Grünen

Die Aussage lässt den Schluss zu: In der Stadtverwaltung geht es drunter und drüber. So dass wichtige Förderanträge auf der Strecke bleiben. Zumal es in einem der fünf Anträge um die städtebauliche Aufwertung des Fernsehturmumfeldes geht. Der Fernsehturm ist nicht gerade ein Lieblingsprojekt der Grünen, entsprechend empört waren die Reaktionen der Fernsehturm-Befürworter in den Reihen von CDU und FDP. Kühn musste sich Rücktrittsforderungen anhören von Personen, die sich dem Fernsehturm verbunden fühlen.

Die CDU-Fraktion brachte zur jüngsten Stadtratssitzung einen Eilantrag ein, mit dem die Verwaltung verpflichtet werden sollte, Förderanträge in hoher Qualität und pünktlich zu stellen. „Das machen wir doch immer“, meinte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), als er die Dringlichkeit verneinte. Da kannte er die Details noch nicht.

Stephan Kühn Quelle: Dietrich Flechtner/Archiv

Problem war eine Formalität

Kühn indes verneint die ihm unterstellte po­litische Einflussnahme und geht in die Offensive. Problem sei nicht die inhaltliche Qualität der Anträge gewesen, sondern eine Formalität: Der Stadtrat hatte die fünf Fördergebiete noch nicht beschlossen, als die Stadt die Anträge am 1. März 2021 vorlegen musste. Stadtratsbeschlüsse in der Kürze der Zeit herbeizuführen sei ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, sagt Kühn und verweist auf die Ausschreibung der Fördermittel am 15. Oktober 2020. In etwas mehr als fünf Monaten komplexe städtebauliche Anträge auszuarbeiten und durch die Gremien des Stadtrats laufen zu lassen funktioniere nicht.

Stillschweigende Praxis geändert

Deshalb, so Kühn, habe es früher ei­ne Übereinkunft mit dem Ministerium gegeben: Fehlende Unterlagen konnten nachgereicht werden. In diesem Jahr habe das Ministerium die stillschweigende Praxis geändert – ohne die Stadt darüber zu informieren. So stand Dresden im Regen und ohne Fördermittel für das Fernsehturm-Umfeld da. „Ein etwaiger Verzicht auf die Einhaltung der Frist war mit Blick auf das Gebot der Gleichbehandlung aller Kommunen nicht geboten“, erklärt das Ministerium für Regionalentwicklung. Der Fördertopf ist klein, die Begehrlichkeiten sind groß, der Konkurrenzkampf unter den Kommunen um die Gelder ist hart.

Stadt darf Anträge erneut einreichen

Immerhin: Nach mehreren Krisengesprächen mit der Sächsischen Aufbaubank, die das Städtebauförderprogramm begleitet, heißt es jetzt: Die Stadt kann die Anträge für das Programmjahr 2022 erneut einreichen. Das gilt auch für den Antrag „Umfeld Fernsehturm“, so das Ministerium. Die Antragsfrist endet am 28. Februar 2022. Die CDU wollte mit ihrem Stadtratsantrag erreichen, dass die Verwaltung bis dahin den entsprechenden Antrag einreicht.

„Schon 2023 ist sportlich“

Das, sagt Thomas Pieper, Abteilungsleiter Stadterneuerung im Stadtplanungsamt, sei nicht zu schaffen. Es sei schon sportlich, ei­nen qualifizierten Antrag für das Programmjahr 2023 zu erarbeiten mit umfangreicher Bürgerbeteiligung. Denn: Die Mittel sollen aus dem Programm „Lebendige Zentren“ fließen, und dafür habe die Stadt bisher einen etwas zu engen Fokus auf Fernsehturm und Tourismus gelegt. Es müsse jetzt vielmehr darum gehen, den Entwicklungsbedarf in ganz Pappritz zu ermitteln und in konkrete Projekte zu gießen. Die Stadt will knapp sechs Millionen Euro Fördermittel und drei Millionen Eigenmittel über einen längeren Zeitraum im Hochland investieren, da sei „Qualität statt Schnelligkeit“ gefragt.

Ausbau der Wanderwege, ein neuer Spielplatz, neue öffentliche Grünflächen oder der Abriss von Ruinen vor dem Fernsehturm seien einige Teilvorhaben, die in Angriff genommen werden sollen. Nun müssten aber auch die Bürger über ihre Wünsche und Vorstellungen befragt werden, um einen weitergehenden Antrag zu formulieren.

CDU lässt Einlenken erkennen

Die CDU-Fraktion hat erkennen lassen, dass sie auf der Stadtratssitzung am Donnerstag nicht darauf bestehen wird, den Fernsehturm-Antrag bis zum 28. Februar 2022 einzureichen. Ein Zeitgewinn für den Baubürgermeister und Entspannung in mitunter einer emotional geführten Debatte.

Kühn wünscht sich weniger Bürokratie

Kühn würde sich weniger Bürokratie bei der Städtebauförderung wünschen und verweist auf den Koalitionsvertrag der Ampel im Bund, den er mitverhandelt habe. Darin sei nicht nur eine Aufstockung der Mittel verankert, sondern auch eine vereinfachte Beantragung. Hilfreich, ergänzt Pieper, seien auch Hinweise aus dem Ministerium zur Frage, ob bestimmte Thematiken überhaupt förderfähig seien. „Wer ar­beitet schon gerne mit hohem Aufwand für den Papierkorb?“, fragt er.

Für das Jahr 2022 will Dresden für die Städtebaufördergebiete Budapester Straße und Kohlenstraße/Südpark Anträge auf Neuaufnahme in das Städtebauförderprogramm stellen, kündigten Kühn und Pieper an. Der Bauausschuss habe den Entwicklungsstrategien für die Anträge bereits zugestimmt.

