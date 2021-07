Dresden

Mitte April brach für manche Eltern im Dresdner Norden eine Welt zusammen. Die Anmeldung ihrer Kinder am Gymnasium Klotzsche drohte zu scheitern. Dabei hatten sie im Vorfeld des Anmeldeprozesses den Eindruck gewonnen, am derzeit nach Pieschen ausgelagerten Gymnasium könne nichts schiefgehen. Die Aufnahme sei praktisch sicher.

Zu große Erwartungen geweckt

Da waren zu große Erwartungen geweckt worden. Mitte April musste Schulleiter Frank Haubitz einen unangenehmen Brief verschicken. 180 Anmeldungen hatte die Schule erhalten. Er dankte für „die große Akzeptanz“, sah darin eine „Bestätigung unserer pädagogischen Unterrichtsarbeit in den letzten Jahren“. Dann kam das große Aber: „Umso schwerer fällt es mir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass infolge der eingegangenen Anmeldungen die Grenze unserer Aufnahmekapazität überschritten wurden“, schrieb er an die Eltern, die aus allen Wolken fielen. Vor allem in Weixdorf war das Entsetzen groß. Statt mit einem sicheren Schulplatz sahen sich die Familien plötzlich in Konkurrenz zu Interessenten selbst von jenseits der Stadtgrenze wie aus Ottendorf-Okrilla beispielsweise. Mancher Beobachter rechnete mit einer ganzen Menge Klagen.

So geht das jedes Jahr. An bestimmten Schulen gibt es aufgrund der Lage, des Profils, des guten Rufes oder aus all diesen Gründen zusammen deutlich mehr Anmeldungen als Platz. Dann greifen Auswahlkriterien. Interessenten mit Geschwisterkindern an der gleichen Schule sind gesetzt, andere mit einer bestimmten Entfernung zwischen Wohnort und Schule können auch noch bevorzugt werden, doch dann kommt die Lotterie. Seit Jahren beklagen Schulleiter immer wieder, dass sie beispielsweise schulische Leistungen nicht berücksichtigen dürfen, bei Studienplätzen aber Leistungsschranken gang und gäbe sind.

Mit 211 Anmeldungen war das Interesse in diesem Jahr für das Gymnasium Pieschen besonders groß. Aufnehmen konnte die Schule lediglich 159 Schüler (Stand: 11. Juni 2021). 205 Anmeldungen hatte es am Gymnasium Bürgerwiese gegeben, auch dort konnten nur 158 Kinder einen Aufnahmebescheid erhalten.

Nicht nur Gymnasien betroffen

Längst vollzieht sich ein ähnliches Prozedere auch bei Oberschulen. Auch hier können die Wunschschulen nicht immer das Interesse bedienen, müssen Schüler an andere Schulen umgelenkt werden.

Das wollen nicht alle Eltern hinnehmen – wie jedes Jahr. So sind auch in diesem Jahr wieder viele Widersprüche gegen unerwünschte Aufnahmebescheide beim Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) eingetrudelt. Laut Petra Nikolov, Sprecherin des Lasub-Standortes Dresden, gingen insgesamt 93 Widersprüche ein. Davon entfielen 45 auf Grundschulen, 44 auf Oberschulen und vier auf Gymnasien. In elf Fällen wurden die Widersprüche mit Eilanträgen beim Verwaltungsgericht begleitet. Allein in Dresden sind von Widersprüchen 39 Kinder an Grundschulen (sieben Eilverfahren), 36 an Oberschulen (drei Eilverfahren) und drei Schüler an Gymnasien (ein Eilverfahren) betroffen.

Streitfälle gibt es grundsätzlich noch viel mehr. Nikolov kann nur jene Fälle auflisten, die nicht schon vorher an den Schulen bereinigt worden sind. In den Zahlen ist immer noch Bewegung, weil teilweise Plätze doch frei werden, nachdem aufgenommene Kinder an eine Schule in freier Trägerschaft gehen oder die Familien aus Dresden und Umgebung wegziehen. Dann erledigt sich auch schnell die eine oder andere Klage, weil Kinder als Nachrücker doch noch an der Wunschschule zum Zug kommen.

Besonderheit in diesem Jahr

Doch die Zahlenkolonnen zeigen in diesem Jahr eine Besonderheit: „Tatsächlich haben wir erstmalig mehr Gerichtsverfahren an der Oberschule und der Grundschule als am Gymnasium“, bilanziert Lasub-Sprecherin Nikolov auf DNN-Anfrage.

Bei den Grundschulen hänge dies im Wesentlichen mit dem begrenzten Zugang zur Universitätsgrundschule sowie der schwierigen Situation in den flächenmäßig großen Schulbezirken im Grundschulbezirk Cotta 1 und Plauen 1 zusammen. Bei den Oberschulen wiederum mit der Umlenkung der Schüler an vom Wohnort relativ weit entfernte Schulen, da an den an der Wunschschule angrenzenden Schulen bereits alle Plätze besetzt waren.

Das Verwaltungsgericht bestätigte auf DNN-Anfrage die Zahlen. Auf der Klageliste stehen die 71. (4 Fälle), die 76. Grundschule und die Universitätsgrundschule (2 Fälle), die 62. und die 36. Oberschule (2 Fälle) sowie das Hülßegymnasium. Laut Sprecher Robert Bendner hatte sich Ende des Schuljahres schon ein Fall an der 74. Grundschule ohne Entscheidung des Gerichts erledigt.

Offenbar mit geschickten Umlenkungen hat das Gymnasium Klotzsche Klagen abwenden können. Es kann nur sechs statt sieben neue fünfte Klassen bilden. Im April hatte dort schon das böse Wort vom Verfahrensfehler die Runde gemacht. Doch Gerichtsprozesse gibt es nicht rund um dieses Gymnasium. Das Thema sei erledigt, konstatierte ein Vertreter aus den Reihen der aufmüpfigen Eltern dieser Tage. Es hätten alle eine Zusage erhalten, die sich im Vorfeld gegen die drohende Ablehnung stark gemacht hätten. Es lohnt sich offenbar.

Von Ingolf Pleil