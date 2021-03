Dresden/Pirna/Heidenau

Gegen den geplanten Kiesabbau in Söbrigen formiert sich jetzt ein breiter Protest. Mehrere Initiativen haben für Donnerstag, 18. März, zu einem Fahrradkorso aufgerufen.

Fahrradkorso vom Blauen Wunder bis nach Heidenau

Er steht unter dem Motto „Natur und Kultur statt Kies und Beton“ und startet 13.45 Uhr am Bootshaus des Wassersportvereins „Am Blauen Wunder“ e.V., Fidelio-F.-Finke-Straße 12. Erste Station ist gegen 14.45 Uhr an der Söbrigener Straße 78, dann führt der Korso in den Barockgarten Heidenau-Großsedlitz.

Denn der geplante Industriepark Oberelbe (IPO) im Dreieck Pirna-Dohna-Heidenau steht ebenso in der Kritik. Kritiker befürchten eine Beeinträchtigung der Naherholungsgebiete sowie der Natur im Dresdner Umland und sehen die historische Gartenanlage von Pillnitz und auch den Barockgarten Großsedlitz in Gefahr.

„Der Kiesabbau an den Elbauen und ein Industriepark in direkter Nachbarschaft zum Barockgarten Großsedlitz werden vielfältigere und weitreichendere Auswirkungen auf unser aller Lebensumfeld haben, als wir es uns vorstellen oder berechnen können“, heißt es in dem Aufruf zur Fahrraddemo.

Zusammenschluss mit dem Netzwerk Dannenröder Forst

Organisiert haben diese die Bürgerinitiative gegen Kiesabbau Söbrigen, die Bürgerinitiative IPO Stoppen!, der Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V., Fridays for Future Dresden, Parents for Future Dresden und der Naturschutzbund Sachsen.

Diese hätten sich mit dem deutschlandweiten Netzwerk um den Dannenröder Forst zusammengeschlossen, so Anna Reimann von der Bürgerinitiative IPO stoppen! Unter dem Motto „7x7=keine A 49“ laufen seit dem 31. Januar in ganz Deutschland solidarische Aktionen, bei denen gefordert wird, die Zerstörung von Wäldern und Naturschutzgebieten und den Autobahnausbau zu stoppen.

Schlösserbetrieb befürchtet Einfluss auf Grundwasserspiegel

Zum Aktionstag am 18. März werden gegen 16.30 Uhr im Barockgarten Großsedlitz Thomas Westphalen vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz und Christian Striefler, der Geschäftsführer der Staatlichen Burgen, Schlösser und Gärten (SBG), Reden halten. Der Schlösserbetrieb befürchte sowohl beim Kiesabbauprojekt als auch beim IPO, „dass die großen Erdaushübe den Grundwasserspiegel beeinflussen werden. In Großsedlitz ist der niedrige Grundwasserspiegel für die Bäume und Pflanzen im Park bereits jetzt ein großes Problem“, so SBG-Sprecher Uli Kretzschmar gegenüber DNN.

Nach vielen Protesten hatte der IPO-Zweckverband am 23. November 2020 beschlossen, die beiden Flächen die Flächen des geplanten Gewerbegebietes in unmittelbarer Nähe des Barockgartens zunächst nicht weiterzuentwickeln, sondern nur die in Richtung Pirna. Die Bürgerinitiative IPO stoppen! befürchtet dennoch gravierende Auswirkungen auf den Barockgarten Großsedlitz durch den Bau einer Abfahrt vom Autobahnzubringer, die Terrassierung des Pirnaer Gewerbeparkareals sowie Licht- und Lärmemissionen. Zudem werde ein für Pirna wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet vernichtet.

Von Catrin Steinbach