Dresden

Mit dem Verdienstorden ehrt der Freistaat Sachsen Menschen, die sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen oder ehrenamtlichen Bereich in herausragendem Maße engagiert haben. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) überreicht am Mittwoch, 5. Juni, 17 sächsischen Bürgern die Auszeichnung. Unter den 17 Ordensträgern befinden sich auch vier Dresdner. Eine Preisträgerin ist die 77-jährige Renate Frühauf. Auf dem einstigen Rittergut Gamig gründete sie 1991 eine Betreuungseinrichtung für kranke und behinderte Menschen. Als anerkannte Rehabilitationseinrichtung genießt das Gut Gamig einen sehr guten Ruf in den Fachgebieten Ergotherapie, Heilpädagogik und Psychologie.

Die zweite Dresdnerin der vier Ordensträger ist Viola Klein. Die 61-Jährige gründete ein IT-Software-Unternehmen, das heute sechs Niederlassungen in Deutschland und Ungarn umfasst. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich in der Frauenförderung und in der Flüchtlingsintegration. Des Weiteren ist sie Mitorganisatorin der Dresdner HOPE-Gala, die seit 2006 rund 1,5 Millionen Euro für den Kampf gegen Aids in Afrika sammelte.

Neben den beiden Dresdnerinnen erhält auch Torsten Kulke den sächsischen Verdienstorden. In der Begründung steht, Kulke habe „mit seinem architektonischen Sachverstand für die Kunstgeschichte Herausragendes für den Dresdner Städtebau geleistet“. Seit 2013 ist er Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Historischer Neumarkt e. V.

Der vierte Dresdner Ordensträger ist Professor Achim Mehlhorn, ehemaliger Rektor der Technischen Universität Dresden. Während seiner neunjährigen Amtszeit erlangte die TU Dresden großes nationales und internationales Ansehen. Der 80-Jährige legte den Grundstein für den heutigen Titel der Exzellenzuniversität. Mit der Gründung des Dresden-Concept e. V. ist er darüber hinaus maßgeblich für die Vernetzung von Wissenschaft, Forschung und Kultur in der sächsischen Landeshauptstadt verantwortlich.

Die Zeremonie der höchsten staatlichen Auszeichnung des Freistaates findet in der Fürstengalerie des Residenzschlosses statt.

Von Aaron Wörz