Dresden

Hohe Ehre für Professor Dr. Ulrich L. Rohde. Der Unternehmer, Wissenschaftler und Inhaber der Uhrenmanufaktur Lang & Heyne in Dresden hat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeyer (SPD) das Bundesverdienstkreuz erhalten. Der in München lebende Wissenschaftler zählt zu den Pionieren der Mikrowellen- und Hochfrequenznachrichtentechnik.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rohde, Jahrgang 1940, hält zahlreiche Patente und ist Inhaber mehrerer Unternehmen. Neben der Liebe für das Amateurfunken, den Segelsport und die Fotografie hat Rohde eine besondere Leidenschaft für Uhren und präzise Zeitmessung. 2013 erfüllte er sich einen lange gehegten Traum und wurde Miteigentümer der kleinen und exklusiven Uhrenmanufaktur Lang & Heyne in Dresden.

Die Manufaktur fertigt edle mechanische Zeitmesser in kleinen Serien. Das Unternehmen hat inzwischen seinen Sitz in der Ullersdorfer Mühle am Rand der Dresdner Heide. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Rohde für die Ehrung vorgeschlagen.

Von Thomas Baumann-Hartwig