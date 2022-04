Dresden

Zuspitzung im Tarifkonflikt um Erzieher und Sozialberufe: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft erneut auch in Dresden zum Warnstreik auf. Damit soll der Druck vor der vorerst letzten Verhandlungsrunde im Mai erhöht werden.

Nach den Gewerkschaftsangaben sind die Mitarbeiter in den Dresdner Kindereinrichtungen am kommenden Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen. Am Gründonnerstag müssen sich damit Eltern und Kinder wieder auf Einschränkungen in den Kitas einstellen.

Verdi verwies darauf, dass auch die zweite Tarifverhandlungsrunde für die bundesweit rund 330 000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst am 22. März ergebnislos vertagt wurden sei. Die Enttäuschung in der Verhandlungskommission über die Haltung der Arbeitgeberseite sei massiv. In Fragen der Entlastung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie für die Aufwertung der Berufe seien nicht einmal Ansätze für Kompromisslinien gefunden worden.

Bei erster Streikrunde tausende Kinder betroffen

„Die Verhandlungskommission des Arbeitgeberverbandes hat nicht verstanden, welche enormen Aufgabenverdichtungen unsere Kolleginnen und Kollegen täglich erleben. Wenn Vorbereitungszeit pädagogischer Arbeit als Freizeitaktivität abgetan wird, ist das eine Provokation, auf die wir antworten müssen“, sagt der Dresdner Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold.

„Unsere Mitglieder sind wirklich verärgert und auch bereit, sich für ein gutes Verhandlungsergebnis weiter einzusetzen. Dabei sind Streiks ein letztes, aber notwendiges Mittel“, ergänzt Daniela Kocksch, Verdi-Gewerkschaftssekretärin. Die Gewerkschaft rufe daher für den 14. April die Beschäftigten der Einrichtungen des Eigenbetriebs Kita in Dresden zum ganztägigen Streik auf. Zwischen 9 und 11 Uhr soll es am Elbufer zwischen Augustusbrücke und Carolabrücke wieder eine Kundgebung geben. Auch in Chemnitz soll gestreikt werden.

Bei der ersten Streikrunde am 8. März gab in Dresden etwa in zwei Dritteln der Kindereinrichtungen Einschränkungen in der Betreuung, 30 Einrichtungen waren komplett geschlossen. Davon waren insgesamt mehrere tausend Kinder betroffen. Die Stadt informierte auf ihrer Internetseite dresden.de und an einer Telefonhotline über die betroffenen Einrichtungen.

Die SPD forderte den Dresdner Oberbürgermeister auf, sich als Arbeitgeber für die Dresdner Erzieherinnen und Erzieher einzusetzen.

