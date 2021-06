Verdi-Streik im Einzelhandel: Ikea Dresden und Kaufland betroffen

Dresden

In Dresden wird am Donnerstag wieder gestreikt. Betroffen von der Verdi-Aktion sind Ikea Dresden und mehrere Kaufländer. Vergangenes Wochenende hatte es bereits Arbeitsniederlegungen in Thüringen und Sachsen-Anhalt gegeben.

Das Arbeitgeberangebot von 1 Prozent mehr Lohn pro Jahr und drei Jahren Laufzeit lehnt die Gewerkschaft ab. „Von Wertschätzung keine Spur“, sagte Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Mago. Erwartet werden stattdessen spürbare Einkommenserhöhungen. „Die Umsatzsteigerungen gerade im Lebensmitteleinzelhandel waren gigantisch und jetzt kleckern die Arbeitgeber, dass nehmen ihnen die Beschäftigten sehr übel. Deswegen gehen die Beschäftigten auf die Straße“, ergänzt Jens Uhlig, für den Handel in Dresden zuständig.

Die Tarifverhandlungen für die 280.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Mitteldeutschland sind seit 1. Juni ergebnislos vertagt. Verdi fordert unter anderem 4,5 Prozent höhere Löhne, einen tariflichen Mindestlohn von 12,50 Euro und drei freie „Gesundheitstage“.

Ikea Dresden hat trotz des Streiks geöffnet, es kann allerdings zu Einschränkungen im Betrieb kommen.

Von fkä