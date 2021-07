Verdacht auf bewaffneten Drogenhandel: Dresdner angeklagt

Dresden

Am 26. Februar war ein 28-Jähriger in seiner Wohnung in der Leipziger Straße festgenommen worden. Der Verdacht des sächsischen Landeskriminalamts: Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und unerlaubter Schusswaffenbesitz. Nun folgt die Anklage gegen den geringfügig und nicht einschlägig vorbestraften Mann, der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt und schweigt.

Zwischen Juli 2020 und Januar 2021 soll er mindestens siebenmal jeweils mindestens 400 Gramm Marihuana – insgesamt also 2,8 Kilogramm – zum Weiterverkauf erworben haben. In der Küche seiner Wohnung bewahrte er laut Anklage 330 Gramm Marihuana, 3 Gramm Kokaingemisch und 16 LSD-Trips auf. Diese waren ebenfalls zum Weiterverkauf bestimmt.

Außerdem soll er dort griffbereit eine Schreckschusspistole aufbewahrt haben. Eine weitere geladene und scharfe Pistole soll der 28-Jährige in einem Seecontainer in Coswig-Neusörnewitz gelagert haben. Einen entsprechenden Waffenschein besitzt der Mann nicht.

Das Landgericht Dresden wird nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.

Von fkä