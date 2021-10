Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen: Heute geht es um Sturmschäden.

Heike K. aus Dresden: Bei dem Sturm der letzten Tage wurde mein Dach komplett abgedeckt. Was muss ich tun, damit die Versicherung zahlt?

Dazu Finanzexperte Holger Hinze von der Verbraucherzentrale Sachsen:

Zunächst sollten Fotos oder Videos gemacht werden, um die Situation vor Ort für die Versicherung so detailliert wie möglich zu dokumentieren. Im gleichen Atemzug sollte auch eine Liste mit den beschädigten Gegenständen angefertigt werden.

Außerdem sollte der Versicherer kontaktiert und nach Anweisungen zum weiteren Vorgehen gefragt werden. Dabei ist abzustecken, ob Sie gleich selbst einen Handwerker beauftragen sollen oder der Versicherer erst einen sogenannten Regulierer vorbeischicken möchte, der sich den Schaden anschaut.

Absprachen schriftlich bestätigen lassen

Die Absprachen sollten Sie sich auch noch einmal schriftlich bestätigen lassen. An das gründliche Aufräumen und Entsorgen zerstörter Gegenstände geht es damit erst, wenn der Versicherer zugestimmt hat. Gefahrenquellen dürfen natürlich schon eher beseitigt und so abgesichert werden, dass kein weiterer Schaden entsteht.

Schäden am Haus, also sowohl im Keller, ab er auch am Dach oder an Fenstern, sind dabei ein Fall für die Wohngebäudeversicherung. Wird dagegen der Hausrat beschädigt, sind diese in der Hausratversicherung abgesichert.

Wer sich unsicher ist, sollte in den Unterlagen nachsehen und sich von seinem Versicherer bestätigen lassen, dass Versicherungsschutz besteht.

In der Verbraucherzentrale Sachsen können Sie sich gern über ihren aktuellen Versicherungsschutz informieren.

Von Holger Hinze