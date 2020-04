Verbraucherzentrale Dresden rät: Rücksicht auf die Nachbarn nehmen

Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdener Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Heute geht es um die Balkonnutzung.

Frage: Mit den weiterhin bestehenden vorbeugenden Kontakt- und Abstandsregelungen ist die Nutzung eines an der Wohnung vorhandenen Balkons umso wichtiger. Doch wie darf ich als Mieter meinen Balkon nutzen, gibt es dabei Einschränkungen?

Katrin Kroupová vom Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. informiert:

Der Balkon gehört mit zur vermieteten Wohnung. Bei der Berechnung der Wohnfläche zählt er normalerweise zu einem Viertel mit. Mieter können ihren Balkon praktisch „rund um die Uhr“ nutzen. Allerdings ist insbesondere in den späteren Abendstunden Rücksicht auf die Nachbarn im Haus zu nehmen. Diese dürfen durch Feiern, laute Gespräche usw. nicht übermäßig gestört werden.

Das Aufstellen von Stühlen, Bänken, Liegen, Tischen oder eines Sonnenschirms gehört zu den selbstverständlichen Rechten des Mieters, wenn es um die Balkonnutzung geht. Mieter können hier auch ein Rankengitter anbringen, müssen aber darauf achten, dass die Kletterpflanzen das Mauerwerk nicht beschädigen. Auch Blumenkübel dürfen auf dem Balkon aufgestellt werden. Zum Beispiel ein Bergahorn, der über das Dach des Hauses hinausragt und bis zu 40 Meter hoch werden kann, ist allerdings verboten.

Blumenkästen innen oder außen am Geländer ?

Blumenkästen dürfen am Geländer des Balkons befestigt werden. Voraussetzung ist hier, dass die Blumenkästen ordnungsgemäß befestigt werden und sichergestellt ist, dass sie auch bei starkem Wind nicht hinabstürzen und Passanten oder Nachbarn gefährden.

Gerichte erlauben zum Teil auch, dass die Blumentöpfe oder -kästen an der Außenseite des Balkons befestigt werden. Allerdings ist die Rechtsprechung unterschiedlich denn andere Gerichte verlangen wiederum, dass Blumenkästen immer an der Balkoninnenseite angebracht werden. Anderenfalls sei nach allgemeiner Lebenserfahrung ein Abstürzen der Blumenkästen durch Gegenstoßen, Übergewicht der Pflanzen, starken Wind oder Materialermüdung nicht mit absoluter Sicherheit auszuschließen. Das Abstellen von ungesicherten Topfpflanzen auf dem Balkongeländer ist immer verboten. Der Vermieter kann ein derartiges Verhalten abmahnen und, wenn der Mieter nicht reagiert, das Mietverhältnis sogar kündigen.

Eventuell herabfallende Blüten oder Blätter müssen die unter dem Balkon wohnenden Mieter im Regelfall dulden. Anders nur, wenn der Balkonbewuchs so umfangreich ist, dass er zu einer erheblichen Belästigung der Nachbarn führt. Knöterich zum Beispiel muss zurückgeschnitten werden, wenn er über die Balkonbrüstung wuchert.

Mieter dürfen auf dem Balkon auch Wäsche trocknen, zumindest ein Wäscheständer bis zur Höhe der Balkonbrüstung aufstellen und nutzen. Auch das Aufstellen einer mobilen Parabolantenne im sichtgeschützten Bereich des Balkons ist erlaubt, wenn die Antenne standsicher aufgestellt wird.

Darf geraucht werden?

Das Rauchen auf dem Balkon ist grundsätzlich erlaubt. Ist die mit dem Rauchen verbundene Geruchsbelästigung für die darüber wohnenden Mieter nur unwesentlich, können die keine Gegenrechte geltend machen. Kommt es aber zu wesentlichen Beeinträchtigungen – hier spielen die Intensität des Rauches und die baulichen Voraussetzungen des Gebäudes eine Rolle – muss ein Interessenausgleich zwischen den Nachbarn gefunden werden. Es muss rauchfreie und Raucherzeiten geben.

Unterstützung in mietrechtlichen Angelegenheiten bieten unter anderem die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. und der Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. an. Über den Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. erhalten Sie Rechtsberatungen im Rahmen einer Mitgliedschaft, aktuell ausschließlich telefonisch.

