Verbraucherzentrale Dresden rät: Jetzt noch an Musterklagen zum Zinssparen anschließen

Dresden

. Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen: Heute zum Thema Finanzen und Versicherungen: Welchen Prämiensparern sächsischer Sparkassen stehen jetzt Zinsnachzahlungen zu?

Herr M.: Ich habe vom positiven Urteil in der Musterfeststellungsklage gegenüber der Sparkasse Leipzig gehört und dass Sparern Zinsen nachgezahlt werden müssen. Gilt das nur für Leipziger Kunden?

Dazu Holger Hinze , Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden :

Zunächst gilt das positive Ergebnis nur für Leipziger Sparkassenkunden. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig und wahrscheinlich wird die Sache in der nächsten Instanz vorm Bundesgerichtshof entschieden werden.

Dennoch hat es eine Signalwirkung für Sparer anderer Sparkassen, die gleiche Verträge haben und nun noch mehr als zuvor darauf setzen können, ihre ausstehenden Zinsen zu erhalten. In der Musterfeststellungsklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen die Sparkasse Leipzig hat das Oberlandesgericht Dresden weitgehend zu Gunsten der Verbraucher entschieden. Konkret geht es um die Berechnung der Zinsen aus den Langzeitsparverträgen „Prämiensparen flexibel“.

Dabei handelt es sich um mehr als nur Peanuts. Die Verbraucherzentrale hat gemeinsam mit Kreditsachverständigen in den Leipziger Fällen einen Nachzahlungsanspruch von durchschnittlich 3100 Euro errechnet. In gleichen Verträgen mit anderen Sparkassen stehen ebenfalls Zinsnachzahlungen aus und dort liegen sie sogar zum Teil noch deutlich höher.

Ganz konkret von dem Klageverfahren betroffen sind die Verträge „Prämiensparen flexibel“, die bis etwa 2006 von der Sparkasse abgeschlossen wurden. Sie enthalten die Klausel „Die Spareinlage wird variabel, z.Zt. mit ... % verzinst“. Diese Klausel ist Kern des Klageverfahrens und nun nicht nur aus Sicht der Verbraucherschützer neben anderen Aspekten der Zinsanpassung unwirksam. Es lohnt sich also, seine Zinsansprüche auch für solche Verträge mit anderen Sparkassen von uns berechnen zu lassen und einzufordern.

Frau H.: Wann kann ich mich als Prämiensparerin der Sparkasse Meißen einer Musterklage anschließen und meine Zinsen einfordern?

Dazu Holger Hinze , Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden :

Aktuell laufen noch die Musterklagen gegen die Sparkasse Zwickau und die Erzgebirgssparkasse. Beiden Klagen können sich betroffene Sparer nach wie vor anschließen. Wir werden auf jeden Fall auch weitere Klagen im gleichen Sachverhalt gegen andere sächsische Sparkassen auf den Weg bringen und zum Beispiel zeitnah mit der Sparkasse Vogtland nachlegen. Andere Sparkassen werden definitiv noch in diesem Jahr folgen, weil auch dort die Verjährung der Ansprüche droht. Darüber hinaus sind wir stets gesprächsbereit und auch für außergerichtliche Lösungen mit den Sparkassen aufgeschlossen, um Sparern zu ihrem Recht zu verhelfen.

Frau Z.: Woher weiß ich, ob mir die Sparkasse zu wenig Zinsen gezahlt hat?

Dazu Holger Hinze , Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden :

Das können wir jederzeit gern für Sie überprüfen. Wenn Sie einen variabel verzinsten Langzeit- oder Riester-Banksparvertrag mit einer Sparkasse haben, dann kann es sehr gut sein, dass Ihre Zinsen falsch berechnet wurden. Vielen Sparern steht deswegen eine drei- bis vierstellige Summe zu, die sie mit unserer Hilfe von Ihrer Kreditinstitut zurückfordern können. Wir prüfen und berechnen die Verträge anbieterunabhängig und erstellen ein juristisches Gutachten für Ihren Sparvertrag. Fragen Sie dazu einfach bei uns nach oder schauen Sie auf unserer Webseite vorbei: www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Am Montag, 4. Mai, beantwortet Robert Hoyer, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale in Dresden, Ihre Fragen. Schicken Sie Ihre Frage zum Thema Verbraucherrecht bis zum 4. Mai an die E-Mail-Adresse newsdesk@dnn.de und geben Sie bitte eine Rückrufnummer an. Betreff: Verbrauchertelefon.

Von Holger Hinze