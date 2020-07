Drsden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen, heute zum Thema Finanzen: Welche Versicherungen brauche ich wirklich?

Frau L.: Ich muss dauerhaft Geld einsparen und suche da gerade nach Möglichkeiten. Aktuell nehme ich mir diesbezüglich meine Versicherungen vor. Welche Versicherungen braucht man eigentlich unbedingt?

Holger Hinze , Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden :

Zunächst sollte zwischen notwendig und nützlich unterschieden werden, denn eine Versicherung ist vielleicht nicht notwendig, kann aber im Einzelfall nützlich sein. Das trifft zum Beispiel auf die Hausratversicherung, die Kasko oder die Rechtschutzversicherung zu. Wenn das Geld knapp ist, sollte zuerst nur auf die notwendigen Versicherungen abgestellt werden. Das sind solche, mit denen die wirtschaftliche Existenz abgesichert wird Das heißt, wenn ein eingetretener Schadenfall nicht „aus eigener Tasche“ beglichen werden kann. Ein Beispiel dafür ist, die Verpflichtung an eine andere Person Schadenersatz in Form einer lebenslangen Rente oder als einmalig hohes Schmerzensgeld zahlen zu müssen. Wer wegen Berufsunfähigkeit eine lange Zeit ohne Lohn oder Gehalt auskommen muss, ist ebenfalls in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet.

Herr F.: Wann weiß ich, was von einem Versicherungsvertrag wirklich wichtig ist und was mir eigentlich nur mit verkauft werden soll? Irgendwie denke ich bei vielen Zusätzen, dass das gar nicht nötig gewesen wäre. Aber man macht es dann irgendwie doch mit.

Mitunter werden von den Anbietern notwendige Versicherungen mit nützlichen und unnützen kombiniert. Ein typischer Fall dafür sind Reiseversicherungs-Pakete. Die darin enthaltene Auslandsreise-Krankenversicherung ist notwendig, die Reiserücktrittskosten-Versicherung oft nützlich und die Reisegepäck-Versicherung nicht nützlich. Wir empfehlen deshalb immer den Abschluss von einzelnen bedarfsgerechten Verträgen. Manchmal enthalten nützliche Versicherungen aber auch unnütze Zusätze. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man oft bei Verträgen zur privaten Unfallversicherungen oder auch dem Krankenhaustagegeld ansetzen kann. Solche Verträge können im Regelfall optimiert werden.

Frau S.: Gibt es Versicherungen, die man aus Ihrer Sicht auf gar keinen Fall braucht?

Ja, die gibt es. Dazu zählen etwa Elektrogeräte-Reparaturversicherungen, Versicherungen gegen häusliche Notfälle, wie zum Beispiel, dass man sich aus der eigenen Wohnung aussperrt, Handy-Versicherungen oder grundsätzlich auch Sterbegeld und Glasbruchversicherungen. Noch etwas zum Kostensparen: Sowohl vor als auch nach Abschluss eines Versicherungsvertrages lässt sich Geld sparen, indem man Angebote miteinander vergleicht.

Die Versicherungsprämien für gleiche Leistungen liegen oft weit auseinander. Wer dies erkennt, kann von einem teuren zu einem preisgünstigen Versicherungsunternehmen wechseln. Die Verbraucherzentrale Sachsen bietet deshalb im Rahmen von persönlichen Beratungen einen individuellen Check der Versicherungsverträge an, der monatliche Einsparungen ermöglichen kann.

Am Montag, 13.Juli, beantwortet Robert Hoyer, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale in Dresden, Ihre Fragen im Rahmen des DNN-Telefonforums. Sie erreichen Herrn Hoyer in der Zeit von 17 bis 18 Uhr unter der Dresdner Telefonnummer: 0351/8075 333.

