Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen. Diesmal geht es um die Frage: Wie werde ich schuldenfrei?

Frau B.: Ich habe recht viele Schulden angehäuft und es werden immer mehr. Wie komme ich schnell da raus?

Anzeige

Dazu Holger Hinze, Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden:

Weitere DNN+ Artikel

Wenn Unternehmen ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nicht mehr nachkommen können, müssen sie Insolvenz anmelden. Auch für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es ein solches Verfahren, welches sie in Anspruch nehmen können. Es wird Verbraucherinsolvenzverfahren genannt.

Kein einfacher, aber ein richtiger und sinnvoller Weg

Es handelt sich dabei um ein gesetzlich geregeltes, vereinfachtes Insolvenzverfahren zur Abwicklung der Insolvenz – also Zahlungsunfähigkeit – einer Privatperson. Ziel des Verfahrens ist die Restschuldbefreiung für verschuldete Verbraucher und eine gleichmäßige Befriedigung seiner Gläubiger. Am Ende sollen Betroffene also ihre Schulden tatsächlich los sein und wirtschaftlich neu anfangen können. Dies ist kein einfacher, aber ein richtiger und sinnvoller Weg.

Herr K.: Ich denke ernsthaft darüber nach, mich in Verbraucherinsolvenz zu begeben, um meine Schulden loszuwerden. Welche Erfahrungen haben Sie und wie läuft das ab?

Das Verbraucherinsolvenzverfahren hat derzeit grundsätzlich eine Dauer von sechs Jahren ab Verfahrenseröffnung. Eine Verkürzung dieses Zeitraums auf fünf oder drei Jahre ist unter gewissen Bedingungen möglich. Dabei geht es insbesondere darum, welche Zahlungen seitens der Schuldner noch geleistet werden können.

Für viele Betroffene kommt infolgedessen jedoch die Verkürzung nicht zum Tragen. Dies wurde erkannt und so liegt derzeit ein Regierungsentwurf zu einem Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens vor. Künftig soll ein Entschuldungsverfahren generell nur noch drei statt bisher im Regelfall sechs Jahre dauern. Schuldnerinnen und Schuldner müssen dabei auch weiterhin bestimmten Pflichten nachkommen, um eine Restschuldbefreiung erlangen zu können, zum Beispiel einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich um eine solche bemühen. Darüber hinaus werden die Schuldnerinnen und Schuldner in der sogenannten Wohlverhaltensphase stärker zur Herausgabe von erlangtem Vermögen, etwa bei einer Schenkung, herangezogen.

Vorsicht bei gewerblich tätigen Schuldnerberatungen

Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre soll für alle Insolvenzverfahren gelten, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt werden. Damit können auch diejenigen Schuldnerinnen und Schuldnern bei einem wirtschaftlichen Neuanfang unterstützt werden, die durch die Covid-19-Pandemie in die Insolvenz geraten sind.

Frau M.: Wie finde ich eine gute Schuldenberatungsstelle?

Sie haben vollkommen Recht – es empfiehlt sich im Hinblick auf die Einleitung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens rechtzeitig Expertenhilfe in Anspruch zu nehmen. Diese findet sich bei gemeinnützigen Schuldner-und Insolvenzberatungsstellen, die etwa bei einer Kommune, einem kirchlichen Träger oder der Verbraucherzentrale angesiedelt sind. Hinsichtlich gewerblicher Angebote ist Vorsicht angeraten. Leider finden sich darunter auch Offerten von schwarzen Schafen.

Am Montag, 17. August 2020, beantwortet Katrin Kroupová vom Mieterverein in Dresden Ihre Fragen im Rahmen des DNN-Telefonforums. Sie erreichen Frau Kroupová in der Zeit von 17 – 18 Uhr unter der Telefonnummer: 0351 – 8075 333.

Von Holger Hinze