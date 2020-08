Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Die DNN veröffentlichen ausgewählte Fragen und Antworten – heute zum Thema „Meine Rechte bei einer Individualreise“.

Herr W.: Ich habe Flugtickets von Frankfurt nach Mallorca und zurück gekauft. Das Auswärtige Amt warnt derzeit vor allen nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln. Ich möchte eigentlich nicht mehr nach Spanien reisen. Mir ist die Lage viel zu unsicher und außerdem weiß ich nicht, welche Quarantänevorschriften bei der Rückreise gelten. Gilt die Reisewarnung auch für Individualreisen? Kann ich meine Flüge kostenfrei stornieren?

Dazu Robert Hoyer, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale in Dresden:

Für individuell zusammengestellte Reisen, wenn Sie zum Beispiel den Flug und das Hotel bei unterschiedlichen Anbietern gebucht und bezahlt haben, gelten andere Regelungen als bei Pauschalreisen. Eine Reisewarnung führt bei solchen individuell gebuchten Reiseleistungen grundsätzlich nicht dazu, dass Sie kostenfrei stornieren können.

Eine Reisewarnung entfaltet konkrete Rechtswirkungen zunächst nur für Pauschalreisen. Denn grundsätzlich bedeutet die Warnung nicht, dass es verboten ist, in die entsprechende Region zu reisen. Nur wenn das Urlaubsland selber Einreisebeschränkungen erlassen hat, ist die Reisefreiheit eingeschränkt.

Quarantänepflicht im Urlaubsland?

Sofern die Flüge von der Airline durchgeführt werden, können Sie wegen einer Umbuchung oder Stornierung anfragen. Einige Fluggesellschaften zeigen sich in der aktuellen Lage kulant und bieten eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung an. Achten Sie jedoch bei der Umbuchung darauf, was das Angebot genau beinhaltet. Häufig werden nur die Umbuchungsgebühren erlassen. Kostet dann der alternativ ausgewählte Flug mehr als der ursprünglich gebuchte, müssen Sie die Differenz selbst tragen.

Haben Sie Ihren Flug über ein Buchungsportal gebucht, ist bei Problemen die Airline Ihr erster Ansprechpartner, auch wenn Sie den Ticketpreis direkt an das Buchungsportal bezahlt haben. Wir empfehlen Ihnen dennoch, sich schriftlich an die Airline und an das Buchungsportal zu wenden.

Sollte Ihr Flug aber von der Airline annulliert werden, muss Ihnen auf Wunsch der Ticketpreis erstattet oder die Möglichkeit einer anderweitigen Beförderung zum Zielort, zum Beispiel Bahnfahrt oder Umbuchung des Flugs auf einen späteren Zeitpunkt, angeboten werden. Bislang ungeklärt ist, ob Sie kostenfrei stornieren können, wenn Sie am Zielort in mehrtägige Quarantäne müssten. Auch hier sollten Sie versuchen, wegen einer Umbuchung mit der Airline zu verhandeln.

Von Robert Hoyer