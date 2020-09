Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdener Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen. Heute zum Thema Mietrecht.

Frau J. wohnt seit vielen Jahren bereits in einer kleinen Wohnung und bekam jetzt Post vom Vermieter, dass er ihre Wohnung besichtigen möchte. Einen Grund dafür nannte er nicht. Nachdem Frau J. danach fragte, teilte ihr Vermieter mit, dass er keinen Grund benötige, schließlich sei er der Eigentümer und wenn sie ihn nicht in die Wohnung einlässt, würde er den Zweitschlüssel nutzen, den er bei sich aufbewahrt. Verunsichert fragt Frau J., ob ihr Vermieter das Recht hat, die Wohnung gegen ihren Willen zu betreten und wie sie sich wegen des zurückgehaltenen Zweitschlüssels verhalten soll.

Katrin Kroupová vom Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. informiert: Das Hausrecht an der gemieteten Wohnung hat ausschließlich der Mieter. Er entscheidet, wer die Wohnung betreten darf und wer nicht. Er darf Dritte – notfalls mit Gewalt – hindern, in die Mietwohnung zu gelangen. Auch der Vermieter, der gegen den Willen des Mieters die Wohnung besichtigen will, darf am Zutritt gehindert werden. Der Mieter, der seinen allzu neugierigen Vermieter packt und aus dem Haus trägt, kann deshalb auch nicht gekündigt werden, entschied letztinstanzlich der Bundesgerichtshof (Urteil vom 4.6.2014, Az. VIII ZR 289/13).

Zweitschlüssel zu nutzen ist verboten

Wer unbefugt in die Mieterwohnung geht oder sich dort aufhält, begeht Hausfriedensbruch und kann bestraft werden. Das gilt für den Vermieter, genauso wie für den Hausmeister oder Hausverwalter. Ohne Wissen bzw. gegen den Willen des Mieters dürfen auch diese Personen die Wohnung nicht betreten. Sie dürfen deshalb auch keinen Zweitschlüssel haben. Nutzt beispielsweise der Vermieter dennoch einen Zweitschlüssel, um in Abwesenheit des Mieters in die Wohnung zu gelangen, hat der das Recht, die Türschlösser auszutauschen oder fristlos zu kündigen. Der Vermieter darf seinem Mieter auch keine Vorschriften über den Empfang von Besuchern machen. Das Hausrecht des Mieters erstreckt sich sowohl auf die Wohnung selbst als auch auf die Zugänge zur Wohnung. Deshalb ist ein Verbot des Vermieters, das Haus zu betreten, gegenüber einem Besucher ohne Grund unzulässig.

Das Hausrecht des Mieters gibt ihm auch das Recht, sich in der Wohnung so einzurichten, wie er will. Bei Möbeln, Gardinen, Vorhängen, Blumen, Teppichen, Farben und Tapeten bestimmt allein der Mieter. Wer allerdings bunte Tapete klebt oder die Wände in schillernden Farben anstreicht, muss spätestens beim Auszug neu tapezieren und anstreichen. Die Wohnung muss farblich neutral zurückgegeben werden.

Frau J. muss daher ihren Vermieter ohne Grund nicht in die Wohnung einlassen. Um sicherzugehen, dass keine Fremden Zutritt zu ihrer Wohnung mit eventuell vorhandenen Nachschlüsseln haben, sollte sie das Schloss der Wohnungstür austauschen. Die Schlüssel und das alte Schloss können verwahrt und vor dem Auszug wieder eingebaut werden.

Unterstützung in mietrechtlichen Angelegenheiten bieten unter anderem die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. und der Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. an. Über den Mieterverein Dresden und Umgebung e.V. erhalten Sie Rechtsberatungen im Rahmen einer Mitgliedschaft.

