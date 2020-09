Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen. Heute steht die Frage im Fokus: Wann bekomme ich Baukindergeld?

Herr K.: „Wir wollen demnächst ein Haus kaufen und unseren langersehnten Traum vom Eigenheim wahrwerden lassen. Für unsere Finanzierung möchten wir gerne Baukindergeld vom Staat für unsere drei Kinder nutzen. Auf welche Summe können wir da hoffen?“

Dazu Holger Hinze , Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden :

Familien mit Kindern werden aktuell beim Hausbau oder Kauf mit dem Baukindergeld staatlich unterstützt. Für eine Familie mit drei Kindern kann das ein beachtlicher finanzieller Zuschuss von 36.000 Euro in zehn Jahren sein, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Wichtige Voraussetzung sind beispielsweise das Einhalten von bestimmten Haushaltseinkommensgrenzen und das Alter der Kinder zum Tag der Antragstellung.

Frau S.: „Wie und wo kann man das Baukindergeld beantragen?“

Das Baukindergeld können Sie online im KfW-Zuschussportal beantragen. Doch aufgepasst: Der Zuschuss muss nach Einzug in die ei­genen vier Wände innerhalb von sechs Monaten beantragt werden. Ratsam ist es, das Baukindergeld vorteilhaft in die Baufinanzierung einzubinden. Wird es beispielsweise als Sondertilgung genutzt, verkürzt sich die Laufzeit des Darlehns oder die Ratenhöhe verringert sich.

Herr M.: „Ich habe gehört, dass es das Baukindergeld bald nicht mehr gibt. Ist das so? Wie lange kann man es noch bekommen?“

Das Baukindergeldgesetz läuft leider zum Jahresende aus. Die Bundesregierung plant derzeit keine Verlängerung des Baukindergelds über Ende 2020 hinaus. Das bedeutet ganz konkret: Nur wenn die Immobilie zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2020 gekauft oder die Baugenehmigung erteilt wurde, gibt es weiter Geld. Die Verbraucherzentrale Sachsen fordert deswegen, dass es auch zukünftig eine gesetzliche Regelung für eine staatliche Förderung gibt, damit insbesondere Familien mit Kindern finanziell entlastet werden. Egal ob Bonitätsprüfung, mögliche Finanzierungshöhe oder Finanzierungsbausteine, sowie Fördermöglichkeiten, Zinsanschlussvereinbarung und Umschuldung: Die Verbraucherzentrale berät Sie gern unabhängig rund ums Thema Baufinanzierung.

Von Holger Hinze