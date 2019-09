Verbotene Tabletten im Auto – Schmuggler vor Gericht

Dresden

Weil sie 150 000 Tabletten Psychopharmaka – Drogenpillen – nach Deutschland einführten, wurde zwei Mongolen am Freitag vom Landgericht zu Haftstrafen verurteilt. Munkhbat T. kassierte drei Jahre und neun Monate, Chauffeur Orgil E., der von den Pillen wohl nichts wusste, acht Monate.

Die beiden waren im Dezember 2018 mit einem Mercedes mit russischen Diplomatenkennzeichen, gefälschten Fahrzeugpapieren und ohne gültiges Visum nach Deutschland eingereist und kontrolliert worden (DNN berichteten). Im Auto befanden sich die Pakete mit Lo­ra­ze­pam-Ta­blet­ten, deren Einfuhr verboten ist. Munkhbat T. war wirklich Diplomat – mongolischer Handelsattaché in Russland. Er erzählte eine unglaubliche Geschichte. „Es spricht alles gegen Ihre Einlassung“, so der vorsitzende Richter.

Er wollte wegen privater Geschäfte zu einer Berliner Firma, erklärte der Angeklagte. Allerdings wusste die nichts davon. Den Benz mit den falschen Papieren hätte er von einem Mitarbeiter der mongolischen Botschaft in Budapest bekommen – an einer Tankstelle. Als Gefälligkeit sollte er die Pakete mitnehmen, die in Berlin jemand abholen würde. „Ich wusste nicht, was drin ist. Ich dachte, das ist in Ordnung.“ War es nicht und er hätte es wissen müssen.

Von Monika Löffler