Das ist im März in Dresden los

Dresden

Der März bedeutet vor allem eines: Frühling! Passend hierzu lädt das Palais im Großen Garten zur Blumenschau ein. Doch bei all dem bunten Blühen – der deutsche Winter ist hartnäckig und lässt selbst den März gerne noch frostig daherkommen. Für diesen Fall hält der Monat jedoch allerhand Events im Warmen parat.

Da wäre das Watch Out! Festival mit Tanz, Theater und Performance im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau ab dem 4. März oder die humorvolle Inszenierung „Sternstunden“ mit Cosma Shiva Hagen. Wer stattdessen Lust auf Tanzen hat, sollte zu „Heppner’s TanzZwang“ am 13. März ab 20 Uhr im Club Puschkin. Und all jene, die 1001 Märchen in der Yenidze verabschieden wollen, sollten deren letzte Vorstellung nicht verpassen.

Von DNN