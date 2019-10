Dresden

Die Buslinien 70 und 80 werden am Wochenende umgeleitet: Von Freitag 4 Uhr bis Montag, 4 Uhr verkehrt die Linie 70 über den Hebbelplatz und die Chamissostraße. Gen Klotzsche bedient sie zusätzlich die Rudolf-Renner-Straße und die Pennricher Straße.

Die Linie 80 verkehrt ebenfalls über den Hebbelplatz und fährt m Anschluss weiter über die Coventrystraße und die Gorbitzer Straße. An der Haltestelle Arthur-Weineck-Straße wird in beiden Richtungen nicht gehalten. Zusätzlich bedienen nur die Busse der Linie 80 die Weidentalstraße in Richtung Omsewitz. In Richtung Klotzsche bedient die umgeleitete Linie 80 ebenfalls die Pennricher Straße.

Grund der veränderten Fahrpläne sind Bauarbeiten des Straßen-und Tiefbauamtes. Die beauftragten Bauarbeiter erneuern zurzeit die Fahrbahn der Steinbacher Straße. Da am Wochenende der Kreuzungsbereich mit der Gottfried-Keller-Straße an der Reihe ist, muss dieser komplett gesperrt werden.

Von DNN