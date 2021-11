Dresden

Der bewusste Verzicht auf tierische Produkte ist heute fast schon nichts Besonderes mehr. Folgerichtig fnden sich in der kulinarischen Landschaft Dresdens immer mehr vegetarische oder gar vegane Restaurants und Cafés. Auch wir finden: Es muss nicht immer Fleisch sein. Für unseren Test haben wir uns deshalb die BrennNessel ausgesucht, ein alteingesessenes, vegetarisches Restaurant, das auch vegane und glutenfreie Speisen anbietet. Im Schlepptau habe ich eine Zöliakie-geplagte Begleitung, für die Essengehen zumeist eine echte Herausforderung darstellt.

Bei unserer telefonischen Reservierung einige Tage zuvor haben wir den letzten freien Tisch ergattert. Der Gastraum ist in poppigem Orange gehalten, zusammen mit der Holzdecke und den dunklen Holzstühlen strahlt er an diesem Herbstabend eine urige Behaglichkeit aus. Dass unser Tisch recht nah bei der Tür steht erweist sich im Verlauf unseres Aufenthalts als unproblematisch, obwohl ein reges Treiben herrscht, bleiben wir von Zugluft verschont. Ein freundlicher Service-Mitarbeiter händigt uns die Speisekarten aus und verweist auf die Tagesempfehlungen. Wir decken uns jeweils mit einem Glas Wein ein und verschaffen uns einen Überblick über das Angebot. Dieses trägt deutlich die Handschrift der herrschenden Jahreszeit. Die meisten Gerichte lesen sich „erdig“, Rote Beete, Süßkartoffeln und Wurzelgemüse finden sich in vielen der Kreationen. Gekocht wird mit saisonalen und regionalen Produkten.

Groß oder klein – was darf’s sein?

Salate, Suppen und Eintöpfe gibt es jeweils als kleine (Salat ab 8 Euro, Suppe ab 6,50 Euro) oder als große Portion (Salate für 13,50 Euro, Suppe ab 10,50 Euro). Ansonsten stehen überbackene Baguettes (ab 11 Euro), verschiedene Aufläufe (ab 14 Euro), Nudelgerichte (ab 12 Euro) und Pfannengerichte zur Auswahl. Hier sticht das Bauernfrühstück (14,50 Euro) hervor, es ist das einzige Gericht in dem sich tatsächlich doch ganz unvegetarischer Schinken verirrt zu haben scheint – so zumindest steht es geschrieben.

Ansonsten ist der Name des Lokals Programm, es gibt eine Brennesselsuppe mit Sahnehaube und Brot (6,50/10,50 Euro), zudem taucht die Pflanze auch in verschiedenen anderen Gerichten als Zutat auf, was wir recht charmant finden. Auch fällt uns positiv auf, dass hier so gut wie gar nicht mit Fleischersatzprodukten gearbeitet wird, stattdessen kommen vielfach interessante und sonst eher wenig beachtete Gemüse- und Getreidesorten zum Einsatz.

Meine Begleitung erweist sich als Freundin schneller Entscheidungen und wählt die Farfalle mit Auberginen, Schafskäse, Artischocken, roten Zwiebeln, Oliven, Pinienkernen, Ruccola und rotem Pesto (14,50 Euro) – in der glutenfreien Variante, weswegen aus den Farfalle kurzerhand Penne werden. Ich möchte eigentlich eines der Tagesgerichte, nämlich Kartoffel-Mangold-Auflauf, probieren. Leider erfreute sich das Schnäppchen (6,90 Euro) wohl großer Beliebtheit, weswegen es bereits aus ist. Alternativ wird mir das mit Reibekäse überbackene, scharfe Süßkartoffel-Paprika-Curry mit Reis, Fenchel, Lauch, Petersilienwurzel, Ingwer, Chili, Kokosmilch und Cashewkernen (14,50 Euro) als „ähnliches Gericht“ empfohlen. Ich kann keine so rechte Ähnlichkeit erkennen, daher wird es Kartoffel-Brennnessel-Auflauf mit Kirschtomaten, Sonnenblumenkernen und Schafskäse (14 Euro). Vorneweg teilen wir uns einen kleinen Avocado-Fenchel-Salat mit Ziegenfrischkäse und Pinienkernen (8,70 Euro).

Im Herbst wärmen Gerichte wie Reis mit Kräuterbutter und scharfem Räuchertofu-Gemüse-Curry auch von innen Quelle: Dietrich Flechtner

Der Salat erreicht uns nach angenehm kurzer Wartezeit und macht farblich schon einmal Freude. Kirschtomaten, Orangenfilets und Granatapfelkerne leuchten um die Wette und bilden einen schönen Kontrast zum Grün des Salats. Die Portion wirkt üppig, wie sich rausstellt, ist das zum Teil jedoch auch dem oftmals unvermeidlichen Lollo Rosso geschuldet, der von Haus aus viel Volumen mitbringt. Insgesamt finden wir den Salat gut, das Zusammespiel der einzelnen Komponenten ist harmonisch, wenngleich Avocado und Frischkäse das ganze Unterfangen etwas breiiger werden lassen, als wir uns das vorgestellt hatten.

Restaurant BrennNessel Adresse Schützengasse 18 01067 Dresden Telefon 0351/4943319 Konzept Vegetarisches Restaurant und Kneipe Extras Vegane und glutenfreie Gerichte Geöffnet Mo. bis Sa. 11 bis 23 Uhr Preise Hauptgerichte ab 11,50 Euro Gesamtnote 5,6 (von max. 10) Essen: 5 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 6 ( 20 Prozent) Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit Rustikal und gemütlich mit spannenden Alternativen zur fleischhaltigen Küche

Unsere Hauptgänge erhalten wir kurze Zeit später. Die glutenfreie Pasta ist appetitlich, aber rustikal angerichtet. Die Penne wird von der erprobten Begleitung als gutes, glutenfreies Produkt gelobt. Jedoch: Auf dem Tellerboden breitet sich eine wachsende Pfütze aus – die Pasta wurde offenbar nicht ausreichend abgetropft. Ein Anfängerfehler bei glutenfreien Pastaprodukten, weiß die Begleitung, der jedes Nudelgericht innerhalb kurzer Zeit in Suppe zu verwandeln im Stande ist. Begeistert zeigt sie sich vom Schafskäse, auch deshalb, weil dem Gericht ansonsten leider die Würze fehlt. Insgesamt ein eher lasches Erlebnis. Der Auflauf hingegen hat der Würze eher zu viel abbekommen. Zwar ist mitnichten das Salzfass ausgerrutscht, dennoch müssen später zu Hause größere Mengen Mineralwasser dran glauben. Für den Preis fällt die Portion eher klein aus, ist aber gut sättigend und durchaus „was für den Bauch“ in der kälteren Jahreszeit.

Von Kaddi Cutz