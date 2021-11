Dresden

„Es ist ein schmerzhafter Schlussstrich“, sagt Susanne Behner, während sie in ihrem Café sitzt, dessen Tage gezählt sind. Das vegane Café Fiete Behnersens V-Cake steht kurz vor der Schließung. Susanne Behner hat sich dafür entschieden, das beliebte Café abzugeben, doch ein Nachfolger ist noch immer nicht gefunden. „Im Sommer hatte ich einen Interessenten, der den Betrieb übernehmen wollte, sogar schon sämtliche Unterlagen beisammen hatte. Doch dann hat er sich plötzlich nicht mehr gemeldet“, berichtet sie von der Suche.

Nachfolger dringend gesucht

Bei ebay Kleinanzeigen steht das Café zum Verkauf. Für 39000 Euro bekommt der Nachfolger nicht nur den kompletten Betrieb, sondern auch Rezepte und eine freundliche Nachbarschaft, wie Susanne Behner weiß. „Ich würde mein Café gern in Frauenhände übergeben, das ist aber kein Muss. Die Straße hier ist eine absolute Unternehmerinnenstraße, wir unterstützen uns gegenseitig und das wird auch so bleiben“, sagt sie. Sie habe auch schon Interessenten gehabt, die den Preis sehr nach unten handeln wollten. Doch das kommt für Susanne Behner nicht infrage: „Ich verscherbele mein Café nicht.“ In den letzten eineinhalb Wochen habe sie mindestens 14 Stunden mit Kaufinteressenten zugebracht. Doch spruchreif sei bisher noch nichts.

Das Café V-Cake war damals eines der ersten komplett veganen Cafés in der Dresdner Neustadt. Seitdem hat es sich etabliert, wird bei Nachfragen, wo man gut vegan essen kann, fast immer zuerst empfohlen. Neben dem Sonntagsbrunch und anderen Snacks sind es vor allem die Kuchen, die sogar Menschen begeistern, die sich sonst nicht vegan ernähren: „Wir haben auch ältere Leute zu Besuch, die sonst nichts mit Veganismus am Hut haben“, erzählt die Unternehmerin.

Belastung ist zu groß

Für sie ist der Verkauf des Cafés eine Reißleine, die sie zieht. „Ich bin hier, produziere das Essen und muss mich nebenbei um das Homeschooling meines großen Sohnes kümmern. Das geht so nicht mehr“, sagt sie. Sie erzählt von einer drei- bis vierfach-Belastung, einer notwendigen Erreichbarkeit rund um die Uhr und der Sehnsucht nach einem Arbeitstag, der auch mal mit Feierabend endet.

Susanne Behner freut sich nach elf Jahren Selbstständigkeit auf ein geregelteren Arbeitsalltag als Angestellte. In der Feiermanufaktur wird sie ab Januar als Eventmanagerin tätig sein. „Ich kann dort das machen, was mir Spaß macht. Trotzdem bleibe ich durch und durch Gastronomin“, sagt die gelernte Köchin. Auch ihre beliebten Hochzeitstorten will sie mitnehmen und weiterhin anbieten, ebenso veganes Catering. „Ich habe viele Freiheiten in meinem neuen Job und keine Risiken eines eigenen Betriebes mehr, der auf meinen Schultern lastet.“

Nachfolger soll keine Angst vor großen Fußstapfen haben

Kurz flammte auch ein anderer Wunsch in Susanne Behner wieder auf, den sie schon sehr lange hegt: Hebamme werden. „Damals standen für mich die Optionen Café oder Hebamme zur Auswahl. Aber das Café kam schneller“, erinnert sie sich. Inzwischen ist für die Ausbildung zur Hebamme ein Studium notwendig, aber Susanne Behner hat kein Abitur. „Ich möchte nicht mit meinen 34 Jahren noch das Abi nachholen und studieren“, sagt sie. Deshalb bleibt es ein Hobby, sich um junge Mütter zu kümmern: „Viele Mamas wissen, dass ich jederzeit gern helfe und rufen mich an.“

Auch das Café war für viele Mütter ein sicherer Ort, weiß Susanne Behner: „Hier kann in Ruhe gestillt werden und wenn ein Baby sich nicht beruhigen kann, nehme ich es mit in die Küche, damit es mal was anderes sieht“, erzählt sie.

Der gute Ruf des V-Cake macht den Verkauf umso schwieriger, fürchtet Behner: „Viele Interessenten haben mir schon gesagt, dass ihnen die Fußstapfen zu groß sind, in die sie treten müssten. Aber ich habe das doch auch geschafft.“ Bis Ende November ist noch geöffnet, inklusive Brunch am Sonntag. Im Dezember will Susanne Behner dann noch ein paar Mal ein Flohmarkt-Café veranstalten, Geschirr und Einrichtungsgegenstände verkaufen. Und dann wird das Fiete Behnersens V-Cake Geschichte sein.

Von Lisa-Marie Leuteritz