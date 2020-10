Dresden

Heute schon geschlemmt? (Über-)Pünktlich zum Weltvegantag liefern die DNN einen Überblick über vegane und veganerfreundliche Restaurants in ganz Dresden. Denn nicht nur in der Neustadt kann der Dresdner seinen Gaumen mit veganen Köstlichkeiten verwöhnen.

Von Kürbisauflauf bis Avocadorisotto in Dresden-Mitte

Das BrennNessel ist eigentlich ein vegetarisches Restaurant und Kneipe, hat aber auch eine reichliche Auswahl an veganen Variationen. Zwischen Austernpilz-Zucchini-Lasagne und veganem Brie, Süßkartoffel-Kürbisauflauf oder etlichen veganen Pfannen- und Nudelgerichten fällt die Entscheidung schwer. In Grenzen hält sich allerdings die Auswahl an veganen Nachspeisen.

Schützengasse 18, Wildsruffer Vorstadt, tgl. 11-23 Uhr, www.brennnessel-dresden.com, Tel: 0351/4943319

Die Betreiber des Happy Happa im Stadtzentrum legt Wert auf saisonale Produkte auf der Karte. Serviert in kleinen Schalen, erinnern die „Happa’s“ an Tapas oder vietnamesische Mini-Bowls. Mittags erhält man hier auch Mittagsgerichte, darunter immer ein vegetarisches wie auch veganes Angebot. Bei den veganen Happa’s stehen etwa eine Linsensuppe, Maisfladen oder Avocadorisotto zur Auswahl.

Weiße Gasse 6, Innere Altstadt, tgl. ab 11 Uhr, www.happyhappa-dresden.de, Tel: 0351/48454636

Von Striesen und Gruna nach Italien und Mexiko

Kurzurlaub in Mexiko zu Zeiten einer Pandemie: Das Restaurant Espitas in Gruna bietet neben den zentralamerikanischen Speisen auch eine Atmosphäre, in der man sich wie in Mexiko fühlt. Vegane Gerichte sind auf der Speisekarte erkennbar markiert. Dazu zählen hausgemachte Guacamole, Nachos, Enchiladas wie auch Chimichangas – um nur ein paar zu nennen. Wer lieber Zuhause isst, kann auch sein Essen telefonisch vorbestellen und zum gewünschten Zeitpunkt abholen.

Bodenbacher Straße 26B, Gruna, Mo-Fr 17-23 Uhr, Sa&So 10-23 Uhr, www.espitas.de, Tel: 0351/2163944

Vegane Pizza gibt es in Dresden nicht bei Domino’s: Weniger bekannt aber mindestens genauso schmackhaft ist die italienische Leibspeise von Stückwerk Pizzakultur. Neben den drei pflanzenbasierten Pizzen hat die Pizzeria aber auch andere vegane Köstlichkeiten auf Lager. Pasta, Falafel Salat, Curry, Pfannengerichte und zwei Bowls stehen zur Auswahl. Mstit drei Standorten in Löbtau, Striesen und Pieschen deckt der Lieferservice der Pizzeria einen großen Teil des Stadtgebiets ab.

Kesselsdorfer Straße 80, Löbtau, Mo-Fr 11-22 Uhr, Sa&So 12-22 Uhr, Tel: 0351/89994222

Schandauer Straße 43, Striesen, Mo-Fr 11-21.30 Uhr, Sa&So 12-21.30 Uhr, Tel: 0351/89676720

Leipziger Straße 76, Pieschen, Mo-Fr 11-21.30 Uhr, Sa&So 12-21.30 Uhr, Tel: 0351/89324324

www.stueckwerk.de

Vegan Essen in Johannstadt , Blasewitz und Laubegast

Das Café Milchmädchen ist relativ jung, aber ein wahrer Besuchermagnet. Der Grund: Hier kann hervorragend gefrühstückt werden. Die Kaffeevariationen werden wahlweise mit Soja-, Hafer- oder Kokosdrink serviert. Auch vegane Smoothies stehen auf der Karte. Neben einem pflanzenbasiertem Superfood-Frühstück gibt es ebenfalls Müsli oder warmen Porridge.

Grunaer Straße 27, Johannstadt, Mo-Fr 7-18 Uhr, Sa+So 8-18 Uhr, www.milchmaedchen-cafe.de, Tel: 0351/21512735

Café Milchmädchen an der Grunaer Straße in Dresden. Quelle: Dietrich Flechtner

Vegane Currywurst gibt es bei „der Welt der wahren Wurstliebhaber!“. So nennt sich der Imbiss Curry & Co mit Sitz in Blasewitz und der Neustadt. Auf der Speisekarte stehen eine Bio vegan gebrühte als auch eine vegan geräucherte Currywurst. Beide Gerichte basieren auf Saitan. Zu den pflanzlichen Saucen zählen milde und scharfe Currysauce, Erdnuss-Sauce und Zwiebel-Chili-Sauce. Neben klassischen Kartoffeln und Pommes sind auch Gemüsepommes erhältlich.

Louisenstraße 62, Neustadt, So-Do 11-21 Uhr, Fr&Sa 11-23 Uhr, Tel: 0351/2093154

Loschwitzer Straße 56, Blasewitz, Mo-Sa 11-20 Uhr, So geschlossen, Tel: 0351/30959040

www.curryundco.com

Das indische Restaurant Yogi in Laubegast wird geführt von Juhjar Singh. Er betreibt auch das Restaurant Jaipur in der Luisenstraße in der Neustadt. Beide Lokale sind veganfreundlich. In einem traditionell indischem Flair kann man hier Krahi, Punjabi Daal, Chana Masala oder auch Gerichte mit gebratenem und gelbem Reis genießen. Yogi bietet auch einen Lieferservice an.

Österreicher Straße 21, Laubegast, Di-So 11-14.30 Uhr und 17-23 Uhr, Mo geschlossen, www.yogirestaurant-dresden.de, Tel: 0351/25300730

Rein vegane Restaurants in Dresden

Der Dicke Schmidt ist ein Muss für jeden Döner-Liebhaber. Dass in diese Gerichte fleischlos sind, stört ganz und gar nicht. Zu dem umfangreichen Vöner-Angebot gesellt sich eine herrliche Auswahl an veganen Saucen und Extrazutaten.

Rudolf-Leonhard-Straße 32, Leipziger Vorstadt, tgl. 12-22 Uhr, www.der-dicke-schmidt.de, Tel: 0351/87465391

Burger, Soljanka und Nussbraten sind die Highlights im Falschen Hasen. Das kleine, gemütliche Restaurant im Hechtviertel hat ausschließlich vegane Gerichte in petto. Für Naschkatzen stehen etwa Pfannkuchen mit Apfelmark, hausgemachter Schokosoße, kandierten Mandeln und Schlagsahne oder Mousse Oh Chocolat auf der Speisekarte.

Rudolf-Leonhard-Straße 3, Leipziger Vorstadt, Di-So 17-22 Uhr, Mo geschlossen, www.falscher-hase.com, Tel: 0351/30 959112

Das Steffenhagen in der Dresdner Neustadt tituliert sich selbst als veganes Restaurant und Kneipe. Es gibt eine wöchentlich wechselnde Tageskarte sowie täglich frischen Kuchen und diversen Eissorten. Neben Sojagulasch, Hackbraten und Sojanuggets bietet das Restaurant auch Schnitzel nach Wiener Art oder mit Pilzrahm an. Ein weiteres Highlight ist die Crème Brûlée.

Schönfelder Straße 2, Neustadt, tgl. ab 17 Uhr, www.steffenhagen-dd.de, Tel: 0351/87465391

Shakes und Smoothies, Asia-Bowls, Burger oder auch Pancakes serviert das Vegan House Dresden. Mit der umfangreichen Speisekarte des relativ jungen Lokals wird so ziemlich jeder Wunsch erfüllt. Zum Nachtisch gibt es gebackene Banane sowie eine Auswahl an veganen Kuchen.

Alaunstraße 83, Neustadt, tgl. 12-23 Uhr, www.veganhouse-dresden.de, Tel: 0351/81042113

Von Sabrina Lösch