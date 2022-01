Vedutenmaler Fritz Beckert: Dokumentarist des unzerstörten Dresdens

Dresden

Geboren 1877 in Leipzig, war Fritz Beckert in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der exaktesten Architekturmaler in Deutschland und auch einer der bedeutendsten Vedutenmaler in Dresden. Er wird nicht zuletzt als wichtiger Dokumentarist des unzerstörten „Elbflorenz“ und des Straßenlebens der 1920er bis 1940er Jahre geschätzt.

Seine Anfänge liegen im Impressionismus von Gotthardt Kuehl und den Landschaftsbildern von Friedrich Preller dem Jüngeren, der 1866 in Dresden sein eigenes Atelier gegründet hatte. Beckert, der erst von 1894 bis 1896 an der Leipziger Kunstakademie studiert, dann aber sein Studium an der Dresdner Kunstakademie fortgesetzt hatte, lehrte von 1908 bis 1945 als Privatdozent Architekturmalerei, zunächst als Privatdozent, dann als Professor an der Technischen Hochschule.

Man muss kein guter Mensch sein, um gute Bilder zu malen

Beckert trat bereits 1932 für den Nationalsozialismus ein, im November 1933 unterzeichnete er das den deutschen Professoren abverlangte Bekenntnis zum „Führer“ Adolf Hitler. Doch wer unvoreingenommen nach einer nazistischen Grundierung in Beckerts Bildern sucht, wird wie bei den Werken des wegen seiner anfänglichen Sympathien für das NS-Regime heute umstrittenen Künstlers Emil Nolde auf nichts stoßen außer die alte Erkenntnis, dass man kein guter Mensch sein muss, um gute Bilder zu malen.

1945 verlor Beckert sein Atelier und den größten Teil seines Werkes bei der Bombardierung Dresdens, viele Werke finden sich aber in der Sammlung Pappermann in den Städtischen Sammlungen Freital, so auch jenes, das hier abgebildet ist und einen tief verschneiten Neumarkt zeigt. Manchen könnte da eine Sentenz des englischen Schriftstellers John B. Priestley (1894-1984) in den Sinn kommen, der einst meinte: „Der erste Schneefall ist nicht nur ein Ereignis, es ist ein magisches Ereignis. Du gehst zu Bett in einer Welt, und wachst einer völlig veränderten wieder auf. Und wenn das keine Verzauberung ist, was dann?“

Der Kunstsammler und Mäzen Friedrich Pappermann war Beckert seit dem ersten Zusammentreffen freundschaftlich verbunden, zuhauf kaufte Pappermann Werke Beckerts, um sie seiner Sammlung einzuverleiben, die am Ende neben etwa 1200 grafischen Blättern rund 300 Gemälde umfasste. Am 27. September 1962 starb Beckert in Dresden.

Öffnungszeiten Sofern nicht gerade Lockdown ist, sind die Städtischen Sammlungen Freital auf Schloss Burgk wie folgt geöffnet: Di. - Fr. 12. bis 16 Uhr, Sa. & So. 10 bis 17 Uhr

Von Christian Ruf