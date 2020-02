Dresden

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat ein Vater am 9. Mai in Dresden seinen fünfjährigen Sohn und seine zwei Jahre alte Tochter grausam umgebracht. Der Mann sei entschlossen gewesen, seine Familie aus verletzter Eitelkeit und Besitzanspruch zu töten, sagte deren Vertreter Till von Borries zum Prozessauftakt am Dienstag am Dresdner Landgericht.

Die Eheleute lebten getrennt, die Geschwister waren bei ihrem Vater zu Besuch. Die Anklage wirft dem 55-Jährigen Mord in zwei Fällen, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Er habe am Tatabend auch seine Frau attackiert und misshandelt, als sie die Kinder abholen wollte. Der Angeklagte, ein seit langem in Deutschland lebender Franzose, schwieg.

