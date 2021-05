Vater wegen Misshandlung in Dresden vor Gericht

Dresden

„Wieso sind wir hier? Was ist das für eine Scheiße? Das ist kein Gericht, das ist ein Zirkus. Sie lügen doch alle“, ging Musa I. die Vorsitzende Richterin an. Der Tschetschene machte von Anfang an klar, was er von der Verhandlung hält. Der 50-Jährige ist nicht nur sehr temperamentvoll, sondern auch sehr aggressiv. Nicht ohne Grund hatte die Richterin aus Sicherheitsgründen Justizbeamte während des Prozesses in den Saal gebeten. Eine kluge Entscheidung.

Der Angeklagte bockte regelrecht – ellenlange Diskussionen, damit er seine Mütze abnimmt, ständig bösartige, beleidigende Kommentare. Motto: Ich sage, wo es langgeht, es wird gemacht, was ich will. Nur ist er im Gericht nicht zu Hause. Dort hat er allerdings in Herrschermanier agiert, das brachte ihm auch den Platz auf der Anklagebank im Amtsgericht ein. Vorwurf: Misshandlung von Schutzbefohlenen, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung.

Sozialarbeiterin als Satanistin beschimpft

Laut Anklage hat Musa I. seinem Sohn jahrelang das Leben zur Hölle gemacht, den Jungen gedemütigt, erniedrigt, bespuckt, getreten und verprügelt – letzteres wahlweise mit seinem Gürtel, einem Schlagstock oder einer biegsamen Stange. Der Junge war zwar größer als sein relativ kleiner Vater und gut durchtrainiert, nur traute er sich nicht, sich zu widersetzen. Im Mai 2018 vertraute sich der damals 16-Jährige einer Lehrerin und dem Schulsozialarbeiter an, die informierten das Jugendamt. Der Sohn wurde in Obhut genommen und kam in eine betreute WG.

„Stimmt alles nicht, alles gelogen, ich habe niemanden geschlagen“, erklärte der Angeklagte lautstark, bezichtige alle der Lüge und warf mit Beleidigungen regelrecht um sich. „Ich will Sie fragen, wie Sie mit der ganzen Scheiße, die sie in Ihrem Kopf haben, überhaupt leben können. Sie als Satanistin haben ja keine Kinder“, warf er einer als Zeugin geladenen Sozialarbeiterin an den Kopf. Der Frau hatte er schon früher am Telefon gedroht, sie umzubringen. „Solche Leute wie Sie sind das Allerletzte“, brüllte er eine Polizistin an. Der Dolmetscher hatte bei den verbalen Ausbrüchen des Angeklagten ganz schön zu tun, überhaupt mitzukommen.

Hohe Ansprüche an den Erstgeborenen

Musa I. kam 2013 mit seiner Familie aus Tschetschenien nach Deutschland. Sechs Kinder hat das Paar – der Geschädigte ist der Erstgeborene, das ist in seinem Kulturkreis etwas Besonderes. An ihn stellte der Vater besonders hohe Ansprüche, auch in der Schule. Und wenn der Junge die Erwartungen nicht erfüllen konnte, gab es, so die Staatsanwaltschaft, Verbote, Beleidigungen („Arschloch, spring unter die Bahn“), Bedrohungen („Ich bring dich um“) und immer wieder Schläge und Tritte.

Musa I. sieht sich als Patriarch und was in seiner Familie passiert, gehe niemanden etwas an. Widerspruch duldet er nicht. Dass der Erstgeborene einfach die Familie verlassen hat, kann er nicht verstehen und wohl auch nicht verzeihen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sehr der Angeklagte auch den Vorwürfen widerspricht, er ist sein bester Belastungszeuge. Bei seinem Benehmen im Gericht traut man ihm die verbalen und körperlichen Angriffe durchaus zu.

Verteidiger Jürgen Saupe hat es da nicht leicht, das Bild von einem besorgten Vater zu vermitteln, der nur das Beste für seinen Sohn will. Dieser will jedenfalls nicht vor Gericht aussagen. 2018 gab es eine richterliche Videovernehmung, die in der Verhandlung gezeigt wurde. Da der Geschädigte damals erst 17 war, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Urteil folgt.

Von Monika Löffler