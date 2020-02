Dresden

Am Dresdner Landgericht beginnt am heutigen Dienstag um 9 Uhr der Prozesse gegen einen 55-Jährigen, der seine kleinen Kinder getötet und versucht haben soll, deren Mutter umzubringen. Der gebürtige Franzose Laurent F. ist wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Zur Tatzeit nur unter Auflagen auf freiem Fuß

Der Angeklagte soll am 9. Mai 2019 seinen fünfjährigen Sohn und seine zwei Jahre alte Tochter in der Dresdner Neustadt erwürgt haben. Am Tatabend soll er die Geschwister mit Händen sowie Textilien gewürgt und ihnen Bauschaum in den Mund gesprüht haben. Ihrer Mutter, einer 26-Jährigen, hat er laut Anklage im Treppenhaus mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, sie mit Fäusten traktiert und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von Problemen zwischen den seit längerem getrennt lebenden Eheleuten als Hintergrund aus. Der Mann war nach kurzzeitiger Flucht gefasst worden und sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird auch wegen anderer Straftaten wie Drogenhandel ermittelt. Zur Tatzeit war er nur unter Auflagen auf freiem Fuß.

Zunächst sind acht Verhandlungstage geplant. Die Kammer hat 17 Zeugen sowie mehrere Sachverständige geladen, die Mutter der Kinder ist Nebenklägerin.

