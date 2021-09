Dresden

Am Dorfanger in Alt­kötzschenbroda steht er. Unscheinbar in der Parklücke zwischen all den anderen Autos. Oben an der Reling stehen die Worte „Heizen, Duschen“. Ein Transporter von einem Handwerkerunternehmen? War er mal, in der Tat. Bis Familie Opitz den Wagen kaufte und einen Camper draus machte. Das unscheinbare Äußere haben sie beibehalten – aus gutem Grund: „Man soll nicht direkt sehen, dass es ein Camper ist. Das ist eine Art Diebstahlschutz“, sagt Vater Steffen Opitz.

Zwei Wochen Planung, sechs Wochen Ausbau

Als Tochter Lena die Schiebetür öffnet, ist von der Schlichtheit eines Transporters nicht mehr viel übrig: Das Innere gleicht einer Wohnung im Miniaturformat. Neben einer richtigen Kommode hat eine kleine Küchenzeile mit Gasherd und Fliesenspiegel Platz gefunden, gegenüber können es sich die Camper in einer Sitzecke gemütlich machen. Die Möbelstücke sind alle durchdacht. Der Tisch steht auf Rollen und kann bei Bedarf aus der „Garage“ unterm Bett hervorgezogen werden. Gleichzeitig dient er als Unterlage, um das Bett zu verlängern. „Alles muss hier gefühlt fünf Funktionen gleichzeitig haben“, weiß Lena. Bereits erwähnte „Garage“ ist der Platz unter dem Bett, in dem die Familie sämtliche Camping- und Freizeitausrüstung lagert, die sie für Aktivitäten außerhalb des Vans braucht. Auf dem Dach sorgt ein Solarpanel zusätzlich für Strom. Warmes Wasser gibt es nicht, das findet Lena aber nicht schlimm: „Wir duschen einfach auf Campingplätzen oder verbinden es mit einem Besuch im Schwimmbad.“

Sie war es auch, die Familie Opitz mit dem Van-Fieber infiziert hat. „Ich war für ein Jahr in Kanada und dort neun Monate lang mit einem Van unterwegs“, erzählt die 21-Jährige. Die Begeisterung für diese Form des Reisens hat sie mit nach Hause gebracht. Vater Steffen Opitz ließ sich überreden und sie machten sich auf die Suche nach dem passenden Fahrzeug. Letztendlich ist es der leuchtend blaue Transporter geworden. Zwei Wochen lang haben Steffen und die Zwillinge Lena und Tim die Köpfe zusammengesteckt und den Ausbau geplant. Dann haben sie sechs Wochen lang täglich gesägt, geschraubt und gemessen. Dazwischen musste noch die eine oder andere Fahrt zum Baumarkt eingeschoben werden. Elektrik, Wasser, Abwasser und Soundsystem – alles haben die drei selbst gemacht. Einen Vorteil hatten sie: Tim ist gelernter Kfz-Mechatroniker. Aber vor allem Lena musste sich in Geduld üben: „Wäre es nach mir gegangen, wären wir in fünf Tagen fertig gewesen“, sagt sie und lacht. Aber Vater Steffen schüttelt nur den Kopf: In seinem Camper soll am Ende keine Schraube mehr zu sehen sein.

Die erste Reise führte nach Schweden

Von dem derzeitigen Hype um Campervans ist auch Familie Opitz nicht verschont geblieben: „Wir haben ewig auf Kühlschrank, Herd und Spüle gewartet. Teile für die Heizung waren erst gar nicht lieferbar“, berichtet Steffen Opitz. Auch die Decke des Transporters sieht im Vergleich zum Rest noch ziemlich roh aus. „Die weißen Holz-Paneelen haben derzeit eine Lieferzeit von acht Wochen, wahrscheinlich dauert es noch länger“, erzählt Tim. Herkömmliche Holzbretter kommen nicht infrage, weil sie in der Menge viel zu schwer sind. Damit man das Auto noch mit dem klassischen Führerschein fahren kann, darf das Gesamtgewicht des Vans die 3,5 Tonnen nicht übersteigen. „Als wir fertig mit dem Ausbau waren, sind wir auf die Lkw-Waage bei der Humuswirtschaft gefahren. Hat alles gepasst“, sagt Vater Steffen. Nun darf er also nicht noch schwerer werden.

Die erste große Tour haben die Zwillinge dieses Jahr schon hinter sich gebracht. Es ging nach Schweden. Und da waren sie nicht allein: „In Südschweden waren schon sehr viele Deutsche und die Stellplätze waren voll. Je weiter nördlicher wir gefahren sind, desto besser wurde es“, berichtet Lena. Die nächsten Reisen sind auch schon geplant. Und damit alle was vom Auto haben, haben sie ein familieneigenes Buchungssystem eingeführt, erzählen die drei mit einem Augenzwinkern.

Klassisches Wohnmobil? Niemals!

Auch wenn der Van optisch wie technisch einen sehr guten Eindruck macht, ein paar Dinge sind noch nicht so optimal, muss Tim zugeben: „Wir haben uns gegen zusätzliche Fenster entschieden und das vorhandene ist abgedunkelt. Dadurch ist es drinnen schon sehr dunkel, wenn die Schiebetür geschlossen ist.“ Und auch das Lüften ist ohne Fenster, was sich öffnen lässt, schwierig. Deshalb plant Familie Opitz noch ein Dachfenster un­ter der „Autodachterrasse“. Und da wartet das nächste Problem: Die herkömmlichen Camper-Dachfenster sind zu hoch. Steffen Opitz hält deshalb nach einem Dachfenster von alten Autos Ausschau, die sich aufkurbeln oder nur ganz flach ankippen lassen. Und die Heizung fehlt auch noch, vorher kann es nicht mit dem Transporter in den Skiurlaub gehen. Familie Opitz ist aber zuversichtlich, dass sich das Lieferproblem noch dieses Jahr löst. Warum nicht eigentlich ein klassisches Wohnmobil? Da wäre immerhin alles schon drin. Die Frage winkt Steffen Opitz direkt ab und lacht: „Nee, Wohnmobil macht keinen Spaß.“

