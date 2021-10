Dresden

Über ihnen die Sterne, vor ihnen das Meer und dazwischen ein seltsames Leuchten. Ein genauerer Blick offenbart ein spektakuläres Naturphänomen: Meeresleuchten. Anne und Felix können ihr Glück kaum fassen, wecken schnell die Tochter, die tief und fest im Dachzelt schläft. Doch die Neunjährige ist zu müde und kann sich nicht so recht für das Spektakel begeistern.

Ein Rohr als Wassertank

Die kleine Familie steht in dieser Nacht am Strand in Albanien. Ganz allein. Rund 1700 Kilometer sind sie mit ihrem Skoda Yeti samt Dachzelt gen Süden gefahren. Das Auto hat alles, was man im Alltag so braucht: eine Küche, ein Badezimmer mit Dusche, ein Schlafzimmer und eine Terrasse. So minimalistisch, wie es eben geht. Das Badezimmer ist nicht viel mehr als eine Waschtasche, die an dem Haltegriff über dem Sitz baumelt. Der Wassertank, bestehend aus einem langen Rohr entlang der Dachreling kann dank Schlauchanschluss zur Dusche umfunktioniert werden. Und die Küche? Kofferraum auf, Schublade rausgezogen, Kochplatte an, fertig. In den Kisten daneben gibt es noch Kochgeschirr, in einer selbst genähten Tasche sind allerhand Gewürze. „Ich koche gern und das auch unterwegs“, berichtet Anne. Die kleine Gewürztasche hat ihr eine Freundin geschenkt. Der kleine Kühlschrank steht im hinteren Sitzbereich und kann ganz einfach aufgeklappt werden.

Und auch das Schlafzimmer ist in kaum einer Minute hergerichtet. Dafür müssen Anne und Felix nur die harte Schale des Dachzelts öffnen, die Seitenteile einrasten lassen und fertig ist die 1,60 x 2 Meter große Liegefläche für die ganze Familie. Ach, und wo soll nun noch eine Terrasse sein? Ganz einfach: Felix zieht unter dem Dachzelt einen Tisch hervor. Den Griff zum Rausziehen hat er selbst dran geschraubt. „Man könnte einen solchen Tisch mit Griff auch für 600 Euro kaufen, aber so geht´s doch auch“, sagt er. Die Campingstühle sind in den wenigen freien Ecken im Kofferraum verstaut und mehr braucht es nicht für einen gemütlichen Abend vorm Auto.

Das dritte Dachzelt hat gepasst

Angefangen hat bei Anne und Felix alles mit einem Wurfzelt. Vor vier Jahren kam dann der Yeti dazu. „Wir haben uns ein größeres Auto gekauft, damit wir drinnen schlafen können“, erzählt Anne. Das haben sie auch eine Weile gemacht, doch es reichte der jungen Familie einfach nicht. Also kam das Dachzelt dazu. Anfangs ein älteres Modell, was etwas umfangreicher aufgebaut werden musste als das jetzige. „Es war ein Schloss“, erinnert sich Felix. Doch da die Abenteurer nie länger als zwei Tage an einem Ort stehen, hat ihnen das Auf- und Abbauen einfach zu lange gedauert. Also wechselten sie zu dem Modell mit Hartschale und einer Breite von 1,40 Meter. Doch auch das wurde irgendwann zu eng, die Tochter zu groß. Mit ihrem jetzigen 1,60 Meter breiten Modell sind sie zufrieden. Und im Dachzelt sei es nachts auch wärmer, als im Auto.

Da sie das Schlafzimmer auslagern konnten, ist im Auto nun Platz für all den Kram, den man zum Campen eben so braucht. Der Kühlschrank hängt an einer zweiten Batterie, die sich bei der Fahrt auflädt. Außerdem haben Anne und Felix immer ein aufklappbares Solarpanel dabei, was sie jederzeit in die Sonne stellen können. Die clevere Lösung mit dem Wassertank ist ihnen erst mit der Zeit gekommen: „Anfangs stand unser Wassertank mit im Auto, wo jetzt der Kühlschrank steht. Der hat aber nicht nur zu viel Platz weggenommen, das Wasser war auch immer kalt, weil er direkt an der Klimaanlage stand“, berichtet Anne. Nun bewahren sie die rund 20 Liter Nutzwasser in dem dunkel angepinselten Rohr auf. Durch die dunkle Farbe wärmt sich das Wasser auf und ist fürs Duschen und Händewaschen angenehm temperiert.

Viel mehr Camper unterwegs

Die Regalkonstruktion im Innenraum haben Felix und Anne selbst gebaut. Alles funktional, ohne Schnickschnack. Und auch der Lack des Autos ist speziell: „Das ist Raptorlack. Der wird eigentlich für Ladeflächen von Pick-Ups benutzt“, sagt Felix. Sie haben das Auto umlackieren lassen, damit sie „auch mal durch den Busch fahren können, ohne Angst vor Kratzern haben zu müssen.“

Dass sich die Zahl der Camper und Wohnmobile in den letzten Monaten verändert hat, merken auch die drei, wenn sie auf Tour sind: „Unsere Tochter macht immer eine Strichliste, wie viele Dachzelte sie sieht. Die ist in den letzten Jahren deutlich länger geworden“, erzählt Anne. In Deutschland werde viel geschimpft, sagt sie. Und das bekommen wir direkt demonstriert, als eine Anwohnerin an unserem Treffpunkt aus dem Haus kommt und uns ermahnt, man dürfe hier nicht stehen und campen. Je südlicher man fährt, desto freundlicher werden die Leute, sind sich Anne und Felix einig.

Hotelurlaub wäre viel mehr Abenteuer

Für ihren Trip nach Albanien im Sommer mussten die Camper kreativ werden. Denn dort braucht man noch ein D-Zeichen für Deutschland am Auto. Anne und Felix hatten noch ein DDR-Schild rumliegen und haben das D und R kurzerhand mit zwei Mundschutzen verdeckt. Und das hat funktioniert. Von Albanien hat das Paar nur Positives zu berichten: „Alle haben uns gewarnt, es sei zu gefährlich, wir sollen da nicht hinfahren“, erinnert sich Anne. „Aber nichts dergleichen haben wir erlebt, eher im Gegenteil: Kaum haben wir mal am Straßenrand gehalten, kamen sofort Leute herbei und haben uns Hilfe angeboten – ein tolles Land und sehr nette Menschen.“

Auf ihren Touren achten Anne und Felix darauf, dass für jeden etwas dabei ist. Die Tochter liebt das Meer, also werden ein paar Stopps am Wasser eingeplant. Felix mag eher die Berge. Und Anne kann sich vor allem für Lost Places begeistern. Bei diesem Hobby haben sich die beiden auch kennengelernt. Doch nun mit Kind ist das nicht mehr so einfach, viele verlassene Orte sind zu gefährlich oder zu schwer zu erreichen. Doch mit der Art zu Reisen sind alle drei einverstanden. „Für unsere Tochter wäre Hotelurlaub eher ein Abenteuer als das, was wir erleben“, sagt Felix und lacht. Gegen ein Wohnmobil würden sie ihren Yeti niemals tauschen. Gegen ein etwas größeres Auto aber schon. Aber so einfach ist das nicht: „Wir arbeiten beide in der Pflege, da bleibt nicht viel Geld für große Anschaffungen übrig“, sagt Anne. Deshalb wird sie ihre „kleine Freiheit“, wie sie den Yeti nennen, noch in weitere Abenteuer begleiten. Auch Felix will sich noch nicht so bald von seinem Auto trennen: „Bis dass der Tüv uns scheidet.“

Von Lisa-Marie Leuteritz