Dresden

Kuriose Bilder aus der Äußeren Neustadt: Unbekannte haben sich am Wochenende einen Scherz erlaubt und E-Roller völlig falsch abgestellt. So hingen die Vandalen drei Roller des Anbieters Lime an einer Ampelanlage an der Rothenburger Straße auf, wie das Magazin „Neustadt-Geflüster“ berichtet. Auf dem Alaunplatz (Foto unten) und an der Nordbadpassage landeten weitere Elektro-Gefährte in Mülltonnen.

Vandalen haben am Alaunplatz einen E-Roller in eine Mülltonne gestopft. Quelle: Sebastian Kositz

An der Tannenstraße oberhalb des Alaunplatzes wurden zudem mehrere Roller in einem Baum entdeckt.

Von DNN