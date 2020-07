Dresden

Er firmiert als erster Elektro-SUVvon Volkswagen und soll unter anderem in Zwickau gebaut werden: der ID.4. Am Mittwoch hat ihn Europas größter Autobauer auf dem Dresdner Neumarkt präsentiert. Die Reichweite soll – ausstattungsabhängig – bei 400 bis 500 Kilometern liegen.

VW wirbt mit moderner Spracherkennung und intelligenten Fahrassistenzsystemen. Der Preis für die Basisversion könnte bei knapp 35.000 Euro liegen.

Volkswagen will in den kommenden Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität werden und investiert dafür bis 2024 konzernweit 33 Milliarden Euro, davon allein elf Milliarden bei der Marke Volkswagen. Für 2025 rechnet die Marke mit 1,5 Millionen produzierten E-Autos. Seit 20. Juli läuft der Verkauf des ID 3.

Von DNN