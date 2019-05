Dresden

Volkswagen, die Amazon-Tochter AWS und Siemens werden in einem Forschungszentrum in der gläsernen VW-Manufaktur neuartige Computerprogramme für die Prozesssteuerung im Autokonzern entwickeln. Das hat VW-Softwareentwicklungschef Peter Garzarella am Donnerstag am Rande der Technologiemesse „Connect ec“ in Dresden mitgeteilt.

Sie wollen eine industrielle Rechnerwolke (Cloud) entwickeln, in der die Daten aller 122 VW-Fabriken abgelegt werden. Im Zuge der Kooperation zwischen „ Amazon Web Services“ (AWS) und VW habe Dresden von der Konzernspitze die Aufgabe erhalten, einen Teil der damit verbundenen Entwicklungsarbeiten zu übernehmen, bestätigte Standort-Sprecher Karsten Krebs auf Anfrage.

Von hw