VW plant 70 Ladepunkte für Elektroautos in Dresden

Dresden

Volkswagen will bis Ende 2020 insgesamt 70 Ladepunkte für Elektroautos in Dresden im Betrieb haben. Sachsenweit sind rund 400 Ladepunkte geplant. Die Hälfte davon ist nun installiert, teilte VW mit. All diese „Tankstellen“ für Elektroautos speisen sich laut Unternehmen-Angaben aus Sonnenstrom oder anderen erneuerbaren Energiequellen.

In Dresden hat VW am Manufaktureingang, in der Tiefgarage unter der Fabrik und an einer öffentlichen E-Tankstelle auf dem Fabrikparkplatz bereits rund 30 Ladepunkte installiert. Weitere 40 sollen folgen – davon auch einige auf dem öffentlichen Manufaktur-Parkplatz, wie Standortsprecher Carsten Krebs versprach. Rund um die Elektroautofabrik Zwickau-Mosel sind rund 300 geplant, am Motorenwerk Chemnitz etwa 30. „Die größtenteils auf 11 Kilowatt Leistung ausgelegten Ladepunkte sind vor allem für Mitarbeiter, Gäste und Kunden vorgesehen“, teilte Volkswagen mit. „Ein Teil wird auch auf öffentlichen Parkflächen rund um die Standorte entstehen.“

ID3-Produktion ab Herbst 2020 in Dresden

Sachsen ist für den Autokonzern aus Wolfsburg ein Schlüsselland für den Umstieg auf echte Elektroauto-Massenproduktion. So ist das Werk Zwickau als erste Fabrik im Verbund vollständig auf E-Auto-Fertigung umgestellt. Die Arbeiter stellen dort derzeit ID3-Stromer her. Später folgen andere Elektroautos einer neuen Auto-Generation, die – anders als der E-Golf – von Anfang an als elektrische Fahrzeuge designt worden sind. Das Werk soll perspektivisch bis zu 330 000 Stromer pro Jahr fertigen. Ab Herbst 2020 schwenkt auch die gläserne Manufaktur in Dresden vom E-Golf auf die ID3-Produktion um.

Zudem will die VW-Spitze den gesamten Konzern vom klassischen Autohersteller zum Mobilitätsanbieter umprofilieren, der beispielsweise Autoleihdienste und Ladesäulen anbietet. „Mit dem ID.3 startet Volkswagen in die Ära der Elektromobilität“, erklärte Reinhard de Vries, der Technikchef von VW Sachsen. „Dazu gehört eine adäquate Ladeinfrastruktur. Wir reden nicht nur darüber, sondern werden verstärkt selbst aktiv.“ Das Unternehmen gehe davon aus, „dass rund 30 Prozent aller Ladevorgänge am Arbeitsplatz stattfinden.“ Daher versorge VW die eigenen Arbeiter mit Strom für deren E-Autos.

Investitionen bei Misserfolg für die Katz

Für VW ist der Erfolg seiner E-Offensive schon fast eine Überlebensfrage: Sollte die Elektroauto-Nachfrage deutlich unter den Erwartungen bleiben, könnte dies wegen EU-Umweltauflagen hohe CO2-Strafzahlungen nach sich ziehen – abgesehen von den hohen Investitionen, die Volkswagen bereits in den Umstieg investiert hat, und die dann womöglich für die Katz wären.

Von Heiko Weckbrodt