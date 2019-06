Dresden

Der Volkswagen-Konzern feilt an seiner internationalen IT-Kompetenz. Zu den Software-Labs in Wolfsburg, Berlin, Pune und zuletzt Lissabon gesellt sich nun das neue IT-Entwicklungszentrum in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Donnerstagabend geht es offiziell an den Start.Bis zu 80 neu eingestellte IT-Spezialisten sollen darin künftig in Zusammenarbeit mit der Amazon-Tochter AWS ( Amazon Web Services) und Siemens neuartige Computerprogramme für die Prozesssteuerung im Autokonzern austüfteln. Sie wollen eine industrielle Rechnerwolke (Cloud) entwickeln, in der die Daten aller 122 VW-Fabriken vernetzt werden. Ziel ist es, alle Daten zusammenzuführen und so die Produktion und Logistik durchgängig zu digitalisieren.

Im neu eröffneten Dresdner IT-Entwicklungszentrum wird die industrielle Cloud entwickelt, die alle 122 VW-Fabriken weltweit vernetzen soll.9 Quelle: VW

Das „ Software Development Center Production“ (SDC Production) – wie das Lab im Konzern-Sprech heißt – hatte in Dresden schon Vorlauf. Deshalb wird am Tag der Eröffnung bereits eine erste Anwendung zur optischen Qualitätskontrolle in der Montage zu besichtigen sein: künstliche Intelligen bildet das menschliche Sehen adäquat nach. Die Roboter-Anwendung kommt vom Dresdner Startup Wandelbots, die Software vom SDC.

Die Industrial Cloud soll Daten aus allen Fabriken zusammenführen. Ziel ist eine smarte Steuerung in Echtzeit – zeitgleich in Wolfsburg und Schanghai, Dresden und Uitenhage ( Südafrika). Egal, was passiert – immer wissen alle Beteiligten sofort Bescheid. Die Cloud wird gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) aufgebaut, einem führenden Anbieter im Bereich Internet der Dinge und Computing Services. Es geht nun darum, diese Technologien speziell für das automobile Produktionsumfeld zu entwickeln.

Als erster großer Partner bringt Siemens bringt sein Know-how in der Automatisierung, der Vernetzung von Maschinen und Anlagen sowie der industriellen IoT-Welt mit in das Projekt ein.

Neben Dresden unterstützen Volkswagen Experten in München und Wolfsburg die Entwicklungsarbeit. In Berlin planen die beteiligten Unternehmen ein gemeinsames Industrial Cloud Innovation Center.

Von Barbara Stock