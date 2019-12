Das war’s: Bachelor in Paradise ist vorbei und wird von RTL mit einer überlangen Finalfolge gekrönt, in der sich alles um essentielle Fragen dreht: Welche Paare sind noch zusammen? Wieso sind die Dreamdates eigentlich so öde? Und warum schafft es ausgerechnet Frauke Ludowig, der Staffel ein scheußliches Sahnehäubchen aufzusetzen? DNN-Autorin Kaddi versucht sich an einer Antwort.