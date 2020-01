Volkswagen baut die Zahl der Ladepunkte auf den Mitarbeiterparkplätzen an den Standorten stark aus. In Dresden soll es bis 2025 20 Ladepunkte und in Chemnitz weitere 80 geben. Im Zuge der Aufrüstung der Ladestationen führt VW auch ein neues Preismodell ein. Ab Montag, 3. Februar, gibt es den Strom vor den Werkstoren nicht mehr umsonst.