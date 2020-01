VW, Trabant und Lamborghini: Immer mehr Autos fahren auf Dresdens Straßen

Dresden

Seit Jahren wird über den Autoverkehr diskutiert. Eine grundlegende Trendwende zu ökologischen Verkehrsmitteln ist in Dresden jedoch nicht zu beobachten – das Auto bleibt der Dresdner liebstes Kind. Wenn man aktuelle Zulassungszahlen in der Stadt betrachtet, tut sich aber etwas in Sachen Ökologie – wenn auch auf niedrigem Niveau.

Fahrzeugbestand

Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge ist in Dresden auch im letzten Jahr wieder gestiegen. Das dürfte auf einer Seite mit steigenden Einwohnerzahlen zu tun haben, zeigt aber auf der anderen Seite, dass ein grundlegender Wandel in den Mobilitätskonzepten der Einwohner noch nicht zu erkennen ist. Derzeit sind insgesamt 288 .351 Fahrzeuge zugelassen, Ende 2018 waren es 283. 970. Das entspricht einem Zuwachs von 1,54 Prozent.

Ob der Anstieg damit wieder über dem Bevölkerungswachstum liegt, kann bislang nur angenommen werden. Die offizielle Einwohnerzahl für Dresden lag am Montag noch nicht vor. Ende 2018 hatte Dresden laut Melderegister der Stadt 560 .641 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es 557 .098 Personen. Der Anstieg betrug seinerzeit 0,63 Prozent. Der Fahrzeugbestand in Dresden lag Ende 2017 bei 281 382 Gefährten. Der Fahrzeug-Zuwachs bis Ende 2018 lag damals also bei rund 0,92 Prozent. Aktuell sind 229 347 Autos zugelassen (Ende 2018: 226 .801). Der Rest sind Anhänger (21 .407), Laster (19 071), Kräder (15. 331), Sonderfahrzeuge (1502), Zugmaschinen (1292) und Busse (401).

Antriebsarten

Trotz spezieller Dieseldebatte und grundsätzlicher Diskussion um Verbrennungsmotoren, ist die Zahl der Verbrenner weiter gestiegen. Im November 2018 gab es in Dresden 222 208 zugelassene Autos mit Verbrennungsmotor, im September 2019 waren es 223 .537. Ein Plus von 1329 Autos. Allerdings stieg auch die Zahl alternativer Antriebe.

Gab es 2018 noch 3442 Fahrzeuge mit Hybrid-Konzepten und 542 mit Elektroantrieben, waren es im September 2019 bereits 3856 und 618 entsprechende Fahrzeuge. Das sind 14 Prozent mehr Elektroautos, die absolute Anzahl bleibt jedoch auf niedrigem Niveau. Von den reinen Verbrennern fahren 157 .925 mit Benzin und 63 .395 mit Diesel. 763 Benziner und 339 Diesel mehr als vor einem Jahr. In die Verbrenner-Statistik gehen auch noch Erdgas und Flüssiggas-Fahrzeuge ein.

Hersteller

In der Rangliste der Hersteller gibt es kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. VW-Autos führen die Liste mit 54 .612 Fahrzeugen an vor Opel (18. 535), Skoda (18. 038) und Ford (17. 152). Dahinter haben sich Daimler (14 .610) und BMW (14 .089) an Audi (13 930) vorbeigeschoben. Renault (13 .298), Toyota (9436) und Seat (6412) folgen wie vor einem Jahr auf den Rängen dahinter.

Exoten

Leichte Veränderungen gibt es wieder bei den ungewöhnlichen Modellen. So kommt mit leichtem Zuwachs auch die Nostalgie auf Dresdens Straßen zu ihrem Recht. Waren vor einem Jahr 576 Trabant und 184 Wartburg in Dresden zugelassen, so sind es jetzt 578 und 190. Auf der anderen Seite der Wertskala, zumindest materiell, gibt es auch Zuwächse.

So können aktuell 39 Ferrari (2018: 35) mit Zulassung der Landeshauptstadt über die hiesigen Straßen rollen, hinzu kommen zwölf Rolls-Royce (2018: 8) und zehn Lamborghini (8). Zur Ausstattung der Dresdner mit SUV liegen keine Zahlen vor. Diese Segmente werden laut Kraftfahrtbundesamt nicht für einzelne Zulassungsbezirke erhoben.

„Getarnte“ Dresdner

Weiter steigend ist auch die Zahl der Autos, die zwar in Dresden zugelassen sind, aber noch das sogenannte Unterscheidungskennzeichen früherer Heimatregionen tragen. Seit Jahren müssen sich bei einem Umzug Fahrzeugbesitzer nur noch ummelden, das Kennzeichen kann behalten werden.

Davon gibt es nun auf Dresdner Straßen erstmals mehr als 10.000. Vor einem Jahr waren es noch 9389 Fahrzeuge. Unter den 10.411 Dresdnern mit auswärtigem Nummernschild führen die Pirnaer (1317) vor Meißen (1161), Bautzen (668), Kamenz (424) und Dippoldiswalde (420) die Liste an. Darunter sind aber auch 266 Berliner und 151 Münchner.

Von Ingolf Pleil