Dresden

Noch bahnen sich die eher trägen Dieseltriebwagen ih­ren Weg über die Nebenstrecken in und um Dresden, doch das könnte sich schon bald ändern. Denn seit rund zwei Jahren lassen die Verantwortlichen des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) als Alternative den Einsatz von Wasserstoff- und Batteriezügen untersuchen und planen an diesem Mittwoch nun ei­ne erste Testfahrt mit einem Akkuzug von Dresden nach Königsbrück. Diese Fahrt ist zwar nicht öffentlich – im Anschluss dürfen Interessierte dennoch am Hauptbahnhof den Zug in Augenschein und im Inneren Platz nehmen, kündigt der VVO an.

Im Idealfall könnten bereits bis 2031 die bisherigen Dieselfahrzeuge im Nebennetz aufs Abstellgleis rollen. Die Bahnstrecke nach Kamenz wird ohnehin mit der angedachten Elektrifizierung der Trasse nach Görlitz gleich mit Fahrdraht ausgestattet, die übrigen nichtelektrifizierten Strecken in der Region sollen möglichst von Batterie- oder Wasserstoffzügen bedient werden – ohne das dort erst noch zusätzliches Geld in den Ausbau der Infrastruktur gesteckt werden müsste.

Besichtigung auf Gleis 4 am Dresdner Hauptbahnhof

Für die umfassenden Untersuchungen hat sich der Verkehrsverbund neben dem Bundesverkehrsministerium als Partner auch die Expertise der Technischen Universitäten in Dresden und Berlin mit ins Boot geholt. Der Zug für die Testfahrt rollt indes eigens aus Österreich an, wo der Triebwagen vom Typ Desiro des Herstellers Siemens für die Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) be­reits im Einsatz ist.

Die Verbindung nach Königsbrück ist eine der Nebenstrecken, wo die Züge mit dem alternativen Antrieben künftig eingesetzt werden könnten. Die Strecke soll ohnehin bis 2025 ausgebaut werden, damit der Takt zwischen Dresden und Ottendorf-Okrilla von jetzt einer auf dann eine halbe Stunde verdichtet werden kann. Zudem soll die Verbindung als Linie S 6 mit ins Dresdner S-Bahnnetz integriert werden.

Im Rahmen der Europäischen Woche zur Mobilität kann der Zug nach seiner Testfahrt von 14.30 Uhr bis 18 Uhr auf Gleis 4 am Dresdner Hauptbahnhof besichtigt werden. Mitarbeiter von Siemens und vom Verkehrsverbund werden vor Ort sein und Fragen rund um die Untersuchung zu alternativen Antrieben, dem Fahrzeug und zu neuen Betriebskonzepten zu beantworten. Der VVO bittet Besucher, entsprechend der geltenden Coronaregeln im Zug einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Fahrzeug kann von jeweils bis zu 50 Personen gleichzeitig besichtig werden.

Von Sebastian Kositz