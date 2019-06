Dresden

Ab sofort lässt sich das komplette Einzel- und Tagesticket-Sortiment vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in der Smartphone-App „ DB Navigator“ erwerben. In den Angeboten von VVO und Dresdner Verkehrsbetrieben („VVO mobil“ und „DVB mobil“) ist das schon länger möglich.

Zukünftig werden auch VVO-Zeitkarten wie Monats- und Wochenkarten mit dem DB Navigator zu kaufen sein. Schon heute können VVO-Abos als Handy-Tickets in der App „Navigator im VVO“ genutzt werden. Das ist allerdings noch etwas umständlich. Die Abo Monatskarte, die 9-Uhr-Abomonatskarte und das Jobticket können online unter bahn.de/vvo oder in einem Reisezentrum der Deutschen Bahn erworben werden. Im Anschluss kann das Ticket in den „Navigator im VVO“ geladen und sofort genutzt werden. Wie alle Handy-Tickets ist das digitale Abo ein persönliches und kann nicht übertragen werden.

Von uh