VR-Spiele in Dresden: Von Achterbahn bis Zombies jagen

Dresden

Wer in der Landeshauptstadt Videospiele der besonderen Art erleben möchte, kann eine von drei VR-Spielhallen besuchen. Verschiedene Spiele bieten alle an, doch welche Spielhalle am besten ist, unterscheiden sich je nach Zielgruppe und Alter. Die DNN testeten die Angebote und erklären, welches Angebot zu welchem Spieler passt.

Das VR-Center Feel Fun

In der Nähe des Goldenen Reiters am Neumarkt befindet sich das VR-Center Feel Fun. Es bezeichnet sich selbst als Freizeit- und Vergnügungspark und Indoorspielplatz: „Der Spaß steht im Vordergrund und nicht die Virtuelle Realität an sich, sie ist eher Mittel zum Zweck“, erklärt Eigentümerin Helga Rüdrich das Konzept. Im „kleinen Freizeitpark“ wird – dank der virtuellen Simulatoren – aus der Ladenfläche in Dresden eine Achterbahn in Shanghai, eine Skipiste im Hochgebirge oder ein Boxring in den USA.

Dafür bietet das Feel Fun drei Simulatoren an: den „Twin-Seat“ für Achterbahnfahrten, den „E-Space“ für über 100 verschiedene Spiele sowie einen VR-Ski-Simulator. Diese Simulatoren sind das Alleinstellungsmerkmal des VR-Centers, Achterbahnfahrten oder Skilaufen im virtuellen Raum bietet sonst keine andere Spielhalle in Dresden an.

Hinzu kommt die Vielseitigkeit für alle Altersklassen. Für Kinder im Alter ab sechs Jahre sind viele Angebote geeignet, aber auch das Schießen auf Zombies für Volljährige ist möglich. Wer schnell virtuelle Erfahrungen sammeln will, kann sich kurzentschlossen ein Achterbahnticket für den „Twin-Seat“ kaufen oder zum Boxkampf in den „E-Space“-Ring stiegen. Für Kinder ist es das vielseitigste Angebot für virtuelle Unterhaltung in Dresden.

VR im Lasertag Dresden

Auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Niedersedlitz befinden sich die Räumlichkeiten des Lasertag Dresden. Auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche können Spieler mit sogenannten Taggern ausgestattet, gegeneinander antreten. Zusätzlich zu seiner Hauptattraktion bietet das Unternehmen Videospiele in virtueller Umgebung an.

Zwei VR-Kabinen hat das Dresdner Unternehmen eingerichtet. In diesen befindet sich neben einem leistungsfähigen Computer auch ein VR-System. Aus etwa 60 Spielen können die Kunden auswählen – vorausgesetzt, sie sind mindestens 18 Jahre alt. „Wir achten natürlich auf den Jugendschutz“, versichert Spielleiterin Chrissy.

Das Angebot eignet sich vor allem für Volljährige, die alleine oder zu zweit eine VR-Umgebung erleben möchten. Aber auch Jugendliche, die nach einer Partie Lasertag eine andere Art von Unterhaltung ausprobieren wollen, finden etwas passendes, einige der Angebote sind für Spieler im Alter ab zwölf Jahren geeignet.

7th Space Elbepark

Dresdens größte VR-Spielhalle befindet sich im Elbepark – das 7th Space. Es ist Teil der 7th Group mit Sitz in rheinländischen Langenfeld. Im Gegensatz zum Lasertag Dresden oder dem Feel Fun ist die Virtuelle Realität kein Nebenprojekt oder ein Mittel zum Zweck, im 7th Space gibt es VR-Unterhaltung mit erprobtem Konzept.

In Dresden gäbe es momentan 26 „Spielplätze“, die zeitnah auf 32 erweitert werden sollen, berichtet Virtuell-Reality-Agent Laura Spehr den DNN vor Ort. Die Verwendung un­terscheidet sich aber je nach Konzept des jeweiligen Platzes.

Neben der klassischen Variante mit Brille, Kopfhörern auf dem Kopf und Controllern in den Händen, gibt es auch VR-Unterhaltung ohne Kabel. Im „Free Walk“ sind vier Brillen so ausgerüstet, dass sie ohne Kabelverbindung zum PC funktionieren. Außerdem bietet die Spielhalle noch eine andere Art von VR-Erlebnis an: Escape Games. Das Prinzip ist wie bei den beliebten Escape Rooms: Eine Gruppe muss möglichst schnell einen Raum verlassen – nur ist dieser virtuell. Dadurch können die Umgebungen exotisch und gefährlich sein.

Wer VR mit einer großen Gruppe gemeinsam erleben will, ist im Elbepark richtig. Auch Fans von Escape Rooms könnten an der virtuellen Variante Gefallen finden. Der FreeWalk ist außerdem einzigartig für Dresden: Ohne einschränkendes Ka­bel gegen Geister oder Zombies kämpfen, ist bisher nur im 7th Space möglich.

Von Lukas Scheib