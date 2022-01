Urteil wegen Exhibitionismus: 63-Jähriger ließ im Bus die Hosen runter

Dresden/Meißen

Lutz B. hat einige Leute ziemlich verunsichert und schockiert, als er im Juni in einem Linienbus der Verkehrsgesellschaft Meißen die Hosen fallen ließ und sich intensiv mit sich selbst amüsierte. Er hatte es sich im hinteren Teil des Busses bequem gemacht und ließ sich von niemandem stören, auch nicht von Fahrgästen, die direkt neben ihm saßen – darunter auch Kinder. Fahrgäste informierten den Fahrer, der rief die Polizei. Die holte den Mann aus dem Bus. „Er war völlig ruhig und überhaupt nicht auffällig, sagte aber zu den Vorwürfen nichts“, erklärte ein Polizeibeamter.

Wegen Exhibitionismus vor Gericht

Wegen exhibitionistischer Handlungen stand der 63-Jährige am Donnerstag vor dem Amtsrichter in Dresden. „Wir sind nach hinten gegangen und haben uns gesetzt. Er kam mir komisch vor. Dann sah ich, der hatte keine Hose an, die lag auf dem Platz gegenüber und er masturbierte. Ich konnte sein Glied sehen und war schockiert. Es war unangenehm und eklig und er hat es vor einem Kind gemacht, das fand ich besonders schlimm“, so eine Zeugin, die Strafantrag wegen sexueller Belästigung gestellt hatte.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angeklagter völlig gelassen

Der Angeklagte sah alles ziemlich gelassen. „Ich habe niemanden belästigt. Wenn es die Leute gestört hat, hätten die ja die Plätze wechseln können“, argumentierte er im Gericht. Zudem habe er nur seine Kleidung wechseln wollen, Wechselsachen habe er in einem Beutel dabei gehabt. Stimmt nur nicht, Aufnahmen der Videokamera im Bus zeigen, dass er sich zwar fast eine Stunde intensiv mit sich selbst beschäftigte, aber nichts dabei hat – keinen Beutel, keinen Ausweis, keinen Fahrschein.

Schon mehrfach verurteilt

Teilnahmslos folgte der 63-Jährige der Verhandlung, zu einem möglichen Tatmotiv war von ihm nichts zu erfahren. Der Juni 2021 war offenbar kein guter Monat für ihn. Viermal wurde er wegen Diebstahls und Sachbeschädigung festgenommen und verurteilt. Man hat fast das Gefühl, er wollte mit Macht ins Gefängnis. Am Tag vor seiner freizügigen Busreise wurde er zu drei Monaten ohne Bewährung verurteilt, die er gerade absitzt.

Eventuell vermindert schuldfähig

Betrunken war der Angeklagte nicht, eine Gutachterin, die ihn derzeit untersucht, geht aber wegen eines psychischen Problems von einer möglichen verminderten Schuldfähigkeit aus. Zwei Monate ohne Bewährung, so das Urteil. Lutz G. nahm es völlig entspannt hin und ließ sich zurück in die JVA bringen.

Von ml