Lutz Bachmann und Pegida müssen insgesamt 4000 Euro Ordnungsgeld zahlen. Zu diesem Urteil ist das Oberlandesgericht Dresden ( OLG) bereits am 16. Oktober gekommen, wie der Dresdner Verein „Mission Lifeline“ am Dienstag mitteilte. Grund dafür: Der Pegida-Gründer hatte die Seenotretter des Vereins in sozialen Netzwerken wiederholt als „Schlepper“ in sozialen Netzwerken bezeichnet.

Nun muss Bachmann 2400 Euro zahlen – jeweils 400 Euro kosten ihm seine sechs Beleidigungen der Seenotretter bei Facebook. Andernfalls drohen im 120 Tage Ersatzhaft. Die restlichen 1600 Euro müssen entweder Pegida oder deren Vertreter Siegfried Däbritz begleichen. Er habe Bachmanns Äußerungen regelmäßig weitergeleitet. OLG-Sprecherin Gesine Tews bestätigte die Angaben dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ordentliche Rechtsmittel gegen den Beschluss seien nicht mehr möglich, sagte sie.

„Wir wurden lange genug in der Öffentlichkeit verunglimpft“

Bereits Anfang 2017 hatten sich Lutz Bachmann und der Verein in einem Vergleich vor dem Landgericht Dresden verpflichtet, die Seenotretter nicht länger als „Schlepper“ oder „Schlepperorganisation“ zu bezeichnen. Gegen diese Verpflichtung hatten sie zehn Mal verstoßen, was sie vor Gericht allerdings bestritten.

Bachmann und „ Pegida“ wären verpflichtet gewesen, „durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass betroffene Inhalte nicht mehr im Internet aufgerufen werden können“, erklärte das OLG.

„Mission Lifeline“-Vorstand Axel Steier sagte, er sei erleichtert, dass Bachmann und Pegida nun bestraft würden. „Wir wurden lang genug in der Öffentlichkeit verunglimpft“, betonte er. Inzwischen sei die Bevölkerung durch solche und ähnliche Äußerungen von Politikern verunsichert, ob „Mission Lifeline“ im Legalen handle. „Das hat nun hoffentlich ein Ende“, so Steier.

