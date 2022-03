Dresden

Still, zusammengesunken und verzweifelt hörte sich Jawed L. sein Urteil an. Dreieinhalb Jahre sind kein Pappenstiel. Und doch hat der 43-Jährige Glück gehabt, ein paar Millimeter nach rechts oder links und er würde doppelt so lange sitzen. Dann hätte man auch nicht am Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern am Landgericht wegen Totschlags verhandelt. „Die Frau hatte zig Schutzengel, dass sie überlebt hat“, sagte ein Gerichtsmediziner.

Am 11. Juli 2021 hatte der Angeklagte in der gemeinsamen Wohnung seine Frau nach einem Streit zunächst verprügelt und dann zweimal mit einem Messer auf sie eingestochen. Ein Stich traf sie in die Seite, der zweite in den Unterbauch. Die Stiche waren rund zehn Zentimeter tief, verletzten den Darm und die Schlagader.

Als er ein drittes Mal zustechen wollte, ging sie blutend und ihn anflehend zu Boden. Er ließ das Messer fallen und wählte den Notruf. Seine Frau war lebensgefährlich verletzt und verlor sehr viel Blut. Eine Notoperation rettete ihr das Leben, sie wurde in ein künstliches Koma versetzt.

Richter: „Ein sehr trauriges Verfahren“

Die Frau hat noch heute körperliche aber vor allem psychische Probleme, ist traumatisiert und in regelmäßiger Behandlung. Während ihrer Zeugenaussage wurde nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch ihr Mann vom Prozess ausgeschlossen. Der 43-Jährige hatte die Schläge und Stiche vor Gericht eingeräumt.

„Das war ein sehr trauriges Verfahren“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung: „Zum einen wegen der Tat, zum anderen, weil es zwei Leute sind, die sich eigentlich mögen, aber nicht mehr zusammengefunden haben.“ Der Bauingenieur und seien Frau hatten 2009 in Afghanistan geheiratet, waren 2015 mit den Kindern nach Deutschland gekommen. Erst lief es gut, dann gab es Probleme.

Man hatte sich auseinander gelebt. Sie hatte wohl einen Flirt mit dem Mann einer befreundeten Familie. Das Paar zog von Leverkusen nach Dresden, wollte alles vergessen und hier neu anfangen. Es war ein Tanz auf dem Vulkan. Er war eifersüchtig, unterstellte ihr Verhältnisse mit anderen Männern, baute Wanzen in die Wohnung ein, um sie zu überwachen. Es gab oft Streit, bis die Situation eskalierte.

