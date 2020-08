Urlaub daheim: Dresden-Pass bietet viele Vorteile

Dresden

Dresden-Pass-Besitzer können derzeit von zahlreichen Vergünstigungen profitieren. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bekommen sie die Abo-Monatskarte der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) 50 Prozent und die ermäßigte Bar-Monatskarte 25 Prozent günstiger. Zusammen mit den Mehrfach-Fahrausweisen sollen sie Mobilität mit Bahn, Bus und Fähre zu innerstädtischen Ausflugszielen ermöglichen.

Für Kinder und Senioren

Dresden-Pass-Besitzer bekommen aber auch Preisnachlässe bei zahlreichen Kultureinrichtungen der Stadt und des Freistaates, darunter im Stadtmuseum und in den Technischen Sammlungen. Neben Nahverkehr und Museen bieten zudem verschiedene Theater Vergünstigungen für sozial Schwache an, so das Theater Junge Generation im Kraftwerk Mitte und das Societaetstheater an der Dreikönigskirche.

Anzeige

Lesen Sie auch: Stadt erweitert Leistungen für Dresden-Pass

Weitere DNN+ Artikel

Sowohl Kinder als auch Senioren können den Dresden-Pass beantragen. Kinder erhalten mit dem Dokument ein Freiexemplar des Ferienpasses. Er ist eine freiwillige Leistung der Landeshauptstadt für Einwohner, die Sozialleistungen erhalten. Interessierte können ihn im Sozialamt Dresden, Junghansstraße 2, im Sachgebiet Dresden-Pass, beantragen. Geöffnet ist dienstags und donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.

Von DNN