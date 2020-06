Wenn auch Sie einen Balkon oder eine Terrasse haben, wo es sich gut aushalten lässt, dann schicken Sie uns doch ein Foto.

Bilder gehen per Mail an lokales@dnn.de oder per Post an Dresdner Neueste Nachrichten, Stichwort:Balkonien, Dr.-Külz-Ring 12, 01067 Dresden. Bitte teilen Sie uns auch Ihre Kontaktdaten mit.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020 (Datum des Poststempels).

Wir freuen uns auf Ihre Stadtoase!