Dresden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstagnachmittag und -abend vor Gewittern mit Sturmböen und Hagel. Die Meteorologen haben eine Vorab-Warnung für ganz Sachsen herausgegeben, die bis 22 Uhr gilt. Im Tagesverlauf überquert eine Kaltfront von West nach Ost den Freistaat, erläutert Philipp Hauf vom DWD in Leipzig. Die Kaltfront, die zum Tief Heiko gehört, bringt kalte Meeresluft mit und sorgt dafür, dass sich Gewitter bilden. Diese ziehen in der Nacht zu Freitag in Richtung Polen.

„Es ist mit Gewittern und Starkregen zu rechnen“, warnt Wetterexperte Philip Hauf. „Da können 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen.“ Zudem sei mit Hagel und Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Quelle: Screenshot

Nach der kurzen nächtlichen Abkühlung bleibt das Pfingstwochenende voraussichtlich sommerlich. Der Freitag werde sonnig mit Temperaturen um 25, 26 Grad Celsius, so Hauf. So heiß wie am Mittwoch wird es aber wohl nicht. An diesem Tag hatte der Wetterdienst in Dresden-Hosterwitz 31,8 Grad Celsius und am Flughafen 30,8 Grad Celsius gemessen.

Von ttr