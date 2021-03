Dresden

Endlich, werden sich vor allem Familien mit kleinen Kindern sagen, wenn ab 15. März der Zoo in Dresden wieder für Besucher sein Tor bzw. seine Türen öffnet. Das passiert allerdings nur, wenn die Inzidenz in Dresden kleiner 100 ist, betont Zoodirektor Karl-Heinz Ukena. Ist das der Fall, empfängt der Zoo ab 8.30 Uhr wieder Besucher – nach mehr als vier Monaten Schließzeit, in denen im Zoo einiges passiert ist.

Wo es Tickets gibt

Weil sich nur maximal 1500 Personen zeitgleich im Zoo aufhalten dürfen und eine Kontaktnachverfolgung möglich sein muss, werden Eintrittskarten ausschließlich online verkauft, teilt der Zoo Dresden mit. Der Verkauf von Tickets an der Tageskasse sei nicht möglich.

Online-Tickets gibt es ab Donnerstag, 11. März, über die Homepage www.zoo-dresden.de. Um möglichst vielen Tierfans einen Zooausflug zu ermöglichen, gibt es zwei Besuchsfenster: vormittags von 8.30 bis 13 Uhr und nachmittags von 13 bis 17.30 Uhr.

Was Jahreskartenbesitzer beachten müssen

Auch Inhaber von Jahreskarten oder Gutscheinen müssen über die Online-Ticket-Plattform ein sogenanntes 0 €- Ticket erwerben. „Es gelten die regulären Eintrittspreise und sonstige Rabatte können leider nicht gewährt werden“, so Ukena.

Die Laufzeit aktuell gültiger Jahreskarten verlängert sich automatisch um vier weitere Monate, um die Zeit auszugleichen, in denen der Zoo aufgrund der Schließung nicht besucht werden konnte, teilt der Zoodirektor mit. Jedoch könnten Jahreskarteninhaber freiwillig auf diese Verlängerung verzichten, um so den Zoo und die Tiere finanziell zu unterstützen. Der Verkauf von neuen Jahreskarten und Gutscheinen ist ab 15. März an der Tageskasse möglich.

Was geöffnet wird bzw. geschlossen bleibt

Damit der Zoo die Zahl der Besucher tatsächlich regulieren kann, bleibt der Ein- und Ausgang an der Parkeisenbahn geschlossen.

Tierhäuser und begehbare Anlagen wie die neue Flamingovoliere jedoch will der Zoo öffnen. Allerdings gilt dort eine Einbahnstraßen-Regelung. Zudem ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ab dem Schulalter in Tierhäusern, geschlossenen Räumen und im Eingangsbereich Pflicht. „Im Außenbereich wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen, wenn ein Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann. In Bereichen, wo zudem eine Maskenpflicht gilt, wird dies über separate Aushänge kommuniziert“, heißt es in einer Mitteilung des Dresdner Zoos.

Geöffnet sein werden die Spielplätze. Die Zoo-Gastronomie bietet ein eingeschränktes „To Go“-Imbiss-Angebot. Tierpflegertreffpunkte und Bollerwagenverleih entfallen. Auch der Zookasper spielt aktuell noch nicht.

Mehr Infos unter www.zoo-dresden.de

Von Catrin Steinbach