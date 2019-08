Dresden

Eine Viertelmillion Menschen waren im vergangenen Oktober durch die Berliner Straßen ge­zogen, hatten so ein klares Zeichen für eine offene und freie Gesellschaft gesetzt. Am Sonnabend plant das Bündnis #Unteilbarerneut eine riesige Demonstration – diesmal in Dresden. Die Macher rechnen mit mehreren Zehntausend Teilnehmern aus ganz Deutschland. Bei der Ab­schlusskundgebung am Abend wollen auch etliche bekannte Musiker auftreten. Die DNN erklären, was ge­nau ge­plant ist und die Dresdner an diesem Sonnabend erwartet.

Welche Anliegen verfolgt das Bündnis #Unteilbar?

Das Bündnis setzt sich eigenen Worten nach „für eine offene und freie Gesellschaft der Vielen“ ein. Die Mitstreiter sprechen sich gegen jegliche Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Antifeminismus, gegen die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten, Sozialabbau und Verarmung aus.

Wie und wann ist das Bündnis entstanden?

Entstanden war #Unteilbar im vergangenen Jahr in Berlin – als Reaktion auf den nach Auffassung der Initiatoren spürbaren Rechtsruck in der Asylpolitik und Debatten wie etwa die um den damaligen Verfassungsschutzchef Hans-Ge­org Maaßen. Vertreter verschiedener bestehender Initiativen hatten sich zusammengefunden und dann viele weitere Akteure mit ins Boot geholt.

Wer steht hinter #Unteilbar und wer sind die Unterstützer?

Für den Aufruf nach Dresden hatten sich etwa 300 Erstunterzeichner ge­funden (inzwischen sind es be­reits mehr als 1000), darunter große Ge­werkschaften und die Arbeiterwohlfahrt Sachsen, aber auch kleinere Initiativen etwa aus den Bereichen Umwelt und Ju­gendhilfe. Prominente Einzelpersonenwie Udo Lindenberg und die Parteien SPD, Linke und Grüne en­gagieren sich ebenso. Hinzu kommen mehrere Hundert einzelne Helfer, die an Bündnistreffen teilnehmen, bei den Planungen, Vorbereitungen oder am Sonnabend bei der De­mo aktiv mit anpacken.

Warum wird ausgerechnet in Dresden demonstriert?

Als Bühne für die Großdemonstration, für die bundesweit mobilisiert wird, haben sich die Initiatoren ganz be­wusst für Dresden und das Wochenende vor der Landtagswahl entschieden. Zugleich sollen deutliche Signale in die Nachbarbundesländer Brandenburg (wo am 1. September ebenfalls gewählt wird) und Thüringen (Wahl am 27. Oktober) gesendet werden. Die Wahlen bezeichnet das Bündnis als „Nagelprobe für die De­mokratie“.

Wie viele Menschen werden tatsächlich kommen?

Bei der Demo in Berlin hatten die Veranstalter zunächst mit 40 .000 Teilnehmern gerechnet – am Ende kamen fast eine Viertelmillion. Mit einer ähnlichen großen Beteiligung dieses Jahr in Dresden rechnet allerdings niemand. Die Veranstalter ge­hen von mehreren Zehntausend aus, bei der Versammlungsbehörde sind 25 .000 Menschen angezeigt. An ei­ner re­gionalen #Unteilbar-Demo in Leipzig hatten sich vor wenigen Wochen 7000 Menschen beteiligt.

Woher kommen die zahlreich erwarteten Teilnehmer?

Die Macher erwarten in Dresden ei­nerseits zahlreiche Menschen aus der Stadt und dem Umland – aber auch viele Teilnehmer aus dem Bundesgebiet. Aus Berlin sind zwei Sonderzüge angekündigt, in denen fast 2.000 Menschen mitfahren werden. Darüber hinaus verweisen die Or­ganisatoren auf etwa 60 Busse, die aus allen Ecken Deutschlands Dresden ansteuern. „Hinzu kommen na­türlich noch viele, viele individuelle Anreisen“, betont Bündnis-Sprecher Felix Müller.

Wann und wo startet die Demonstration?

Ab 12 Uhr wollen sich die Menschen auf dem Dresdner Altmarkt versammeln. Dort wird es ein kleines Mu­sik- und Kulturprogramm geben, be­vor um 13 Uhr die Auftaktkundgebung beginnt. Ab 14 Uhr wird sich der Demonstrationszug – der in verschiedene Themenblöcke eingeteilt ist (siehe Infokasten) – auf dem Altmarkt und der Wilsdrufer Straße formieren, bevor der Start erfolgt.

Diese Blöcke gibt es bei der Demo Der Aufzug ist in insgesamt 13 verschiedene Blöcke aufgeteilt: #Unteilbar Bündnisblock Parade-Power-Block: United against Racism & Fascism – Solidarität verteidigen! Soziales in Vielfalt Feministischer und Queerer Block #WannWennNichtJetzt – Support your Hinterland! Solidarität & Menschenrechte Polizeigesetz stoppen Kultur-, Wissenschafts- und Bildungsblock Klima und Sozialökologische Transformation Gewerkschafts- und Pflegeblock Gesundheitsblock Kirche, Diakonie & Caritas Parteienblock

Wo genau führt die Demonstration entlang?

Für die Demo haben die Veranstalter etwa zweieinhalb Stunden eingeplant. Der Menschenzug wird über ei­ne Strecke mit einer Länge von 4,6 Kilometer geführt. Vom Altmarkt geht es zum Pirnaischen Platz, weiter über Rathenauplatz, Carolabrücke, Wigardstraße, Rosa-Luxemburg-Platz, Albertbrücke, Sachsenallee, Güntzstraße und den Straßburger Platz hin zur Cockerwiese (siehe Grafik).

Was ist am Abend auf der Cockerwiese geplant?

Kurz nach 16.30 Uhr soll auf dem weitläufigem Areal die Abschlusskundgebung starten. Neben Redebeiträgen verschiedener Akteure und Gäste ist auch ein musikalisches Programm vorgesehen. Auftreten werden dort am Abend Silbermond, Enno Bunger, Banda In­ternationale, Sebastian Krum­bie­gel, Max Herre und viele weitere. Die Versammlung ist offiziell bis 22 Uhr angemeldet.

Welche prominenten Politiker werden vor Ort sein?

Vonseiten der SPD, Linke und Grüne haben verschiedene Spitzenpolitiker von Länder- und Bundesebene ihr Kommen zugesagt. Für die Sozialdemokraten nimmt Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und Lan­desparteivorsitzender Martin Du­­lig teil. Mit Thorsten Schäfer-Gümbel ist auch ei­ner der drei kommissarischen Bundesparteichefs da­bei. Die Linke ist ebenfalls mit ihrer Bundesspitze Katja Kipping und Bernd Riexinger vor Ort, auch Landeschefin Antje Feiks und der Linken-Spitzenkandidat Rico Gebhardt kommen. Analog sind die Grünen mit ihren Spitzenkandidaten Katja Meier und Wolfram Günther und Bundeschefin Annalena Baerbock präsent.

Warum nimmt Michael Kretschmer nicht teil?

Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte derweil seine Teilnahme bereits ausgeschlossen. Ge­genüber der „Freien Presse“ er­klärte er, dass er es grundsätzlich begrüße, wenn sich Menschen für Demokratie und Rechtsstaat einsetzen – und er auch mit vielen Teilnehmern der gleichen Meinung in Bezug auf die AfD sei. „Ich finde es nicht unredlich, wenn man dort am 24. August mitläuft“, sagte er gegenüber der Zeitung. Bei Punkten wie der Seenotrettung oder dem Sächsischen Polizeigesetz lä­gen das Bündnis und er und die Un­ion aber auseinander. Die Absage sei dennoch keine einfache Entscheidung gewesen.

Wie schätzt die Polizei vorab die Lage ein?

Die Dresdner Polizei geht gegenwärtig von einem friedlichen Verlauf aus, wie Sprecher Marko Laske er­klärt. „Wir rechnen nicht mit Ausschreitungen“, so der Behördenvertreter. Die Polizei weist damit auch Behauptungen der AfD Sachsen zu­rück, die über Facebook Mitte der Woche mitgeteilt hatte, dass die Polizei bereits vor Ausschreitungen ge­warnt habe, die aus dem Umfeld der Demonstration zu erwarten seien. In der Zwischenzeit ist bei der Stadt al­lerdings noch eine weitere Anmeldung für eine Kundgebung eingegangen, die sich unter dem Motto „#unteilbar Deutschland, einig Va­terland. Dresden bleibt Deutsch“ offensichtlich gegen die Demo richtet. Erwartet werden dort allerdings nur bis zu 50 Teilnehmer.

Welche Einschränkungen drohen bei Bus und Bahn?

Der Demonstrationszug wird die Fahrpläne von Bus und Bahn gründlich durcheinanderwirbeln. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) erwarten für die Zeit von 13.30 Uhr bis 19 Uhr Einschränkungen – je nach Veranstaltungsort und dem ge­rade beanspruchten Teil der Strecke müssen sich Fahrgäste auf zeitlich und örtlich wechselnde Umleitungen aller Straßenbahnlinien sowie der Buslinie 62 einstellen. Dabei rechnen die Verkehrsbetriebe mit verschiedenen Schwerpunkten (siehe Infokasten). Bei der Koordinierung des Linienverkehrs können demnach Linien kurzzeitig zusammengelegt oder nur in Teilen be­dient werden. Die DVB verweisen auf die App, Twitter und ihre telefonische Hotline 0351/­ 857 10 11. An den großen Stationen sind zudem Info-Teams im Einsatz, heißt es.

Einschränkungen bei Bus und Bahn: Das sind die Schwerpunkte Mit diesen Schwerpunkten bei den Behinderungen rechnen die Dresdner Verkehrsbetriebe am Sonnabend: 13.30 Uhr bis 14.45 Uhr: Altmarkt und Wilsdruffer Straße (betroffene Linien 1, 2, 4). 14 Uhr bis 15 Uhr: Nord-Süd-Verbindung zwischen Pirnaischer Platz und Carolaplatz (Linien 3, 7, 9, 62). 14.45 Uhr bis 17.30 Uhr: Rosa-Luxemburg-Platz bis Straßburger Platz (Linien 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 41, 48, 62). 17.30 Uhr bis 19 Uhr: Günzstraße über Straßburger Platz und Grunaer Straße (Linien 1, 2, 4, 9, 10, 12, 41, 62).

Auf was müssen sich Autofahrer einstellen?

Neben Bussen und Bahnen werden durch die Demonstration auch Autos ausgebremst. Einige Straßen bleiben über mehrere Stunden gesperrt, andere werden wegen des Demonstrationszuges nur kurzzeitig dichtgemacht (siehe Infokasten). Im Bereich Blüherstraße/Cockerwiese ist ganztägig mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen und es stehen nur bedingt Parkplätze zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus.

Auf diesen Straßen ist für Autos kein Durchkommen mehr Die Fahrbahn Altmarkt Westseitezwischen der Seestraße und der Wilsdruffer Straße ist von 7 bis 15 Uhr gesperrt. Die Wilsdruffer Straßebleibt von 12 bis 15 Uhr in Richtung Postplatz ab der Einmündung Landhausstraße bis zur Galeriestraße komplett dicht. Zwischen 14 und 18 Uhr drohen im Bereich der Demo-Route auf diese Straßen zeitweise Sperrungen: Wilsdruffer Straße, Pirnaischer Platz, St. Petersburger Straße, Carolabrücke in Richtung Carolaplatz, rund um den Sachsenplatz und den Güntzplatz, Güntzstraße in Richtung Straßburger Platz, Straßburger Platz sowie Grunaer Straße und Blüherstraße rund um die Cockerwiese, Carolaplatz, Wigardstraße, Rosa-Luxemburg-Platz und Albertbrücke.

Alle Informationen und Hintergründe rund um die Demonstration gibt es auf der Internetseite des Bündnisses: www.unteilbar.org

