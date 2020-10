Unischule in Dresden steht vor Umzug

Dresden

In den Ausbau der Universitätsschule in Dresden kommt Bewegung – und das im wahrsten Sinn des Wortes. Die gute Nachricht: die Stadt will bekanntlich die Sanierung des Standortes an der Cämmerswalder Straße in Angriff nehmen. Unangenehm dabei: Für die dringend nötigen Bauarbeiten ist ein Umzug notwendig. Das kündigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) jetzt an.

Er konkretisierte damit die Angaben von Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), der den Sanierungsstart bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs für die Jahre 2021/2022 in Aussicht gestellt hatte. 24 Millionen Euro sind in dem Finanzplan für den Ausbau des Standortes in den nächsten Jahren eingestellt.

Neubau wäre viel teurer

Damit soll das bestehende Gebäude saniert, nebenan eine Erweiterung gebaut und eine neue Turnhalle errichtet werden. „Das ist unbestreitbar nicht die Traumvariante“, räumt Donhauser ein. An der Schule wurde auf einen völlig Neubau gehofft. Dafür wären die Kosten aber noch viel höher gewesen. Mindestens mehr als 30 Millionen Euro standen dafür schon im Raum.

Die Schule ist vor einem Jahr mit etwa 200 Schülern gestartet. Vorausgegangen war ein langes Gezerre zwischen der Stadt als Träger, der Universitätsseite um Erziehungsprofessorin Anke Langner als Initiatoren und dem Land mit der Hoheit über rechtlichen Rahmen und Lehrerpersonal. Nicht immer bestand der Eindruck, die Stadt stünde uneingeschränkt hinter dem Projekt. In diesem Jahr sind etwa 160 Schüler hinzugekommen.

Schule platzt bald aus den Nähten

Dieser Zuwachs setzt sich fort. Und so war absehbar, dass am jetzigen Standort spätestens im Schuljahr 2022/23 mehr Platz notwendig ist. Dafür sollten an der Cämmerswalder Straße die sogenannten Mobilen Raumeinheiten aufgestellt werden. Die aktuellen Pläne bringen auch da Änderungen mit sich.

Nach Donhausers Angaben wird die Schule für die Sanierung des Bestandsgebäudes nun umziehen müssen. Dafür ist der Auslagerungsstandort am Höckendorfer Weg vorgesehen. Auch dort werden zudem Container nötig sein, um alle Schüler unterbringen und das Schulkonzept umsetzen zu können.

Zeitplan noch völlig offen

Zum Zeitplan machte der Bildungsbürgermeister noch keine Angaben. „Wir müssen mit der Unischule noch genau abstimmen, wann die Kapazitätsgrenze erreicht ist, davon hängt der Zeitplan ab“, erklärte Donhauser und lässt erkennen, dass er selbst nicht glücklich ist, mit der Situation.

„Ich schließe andere kreative Lösungen natürlich nicht aus“, sagt der CDU-Politiker. Dabei wünscht er sich vor allem ein Signal von der neuen Universitätsspitze. Seit August hat die TU Dresden mit Professorin Ursula M. Staudinger als Rektorin eine neue Führung. Donhauser würde sich freuen, wenn von dort ein ähnliches Bekenntnis zur Schule abgegeben wird, wie es von Vorgänger Prof. Hans Müller-Steinhagen bekannt war. Der Bildungsbürgermeister kann sich beim Bauvorhaben für die Unischule auch eine Kooperation mit der Hochschule vorstellen, mit der die TU auch die Möglichkeit hätte, ihre Innovationskraft unter Beweis zu stellen.

Von Ingolf Pleil