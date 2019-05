Dresden

Das Dresdner Uniklinikum hat am Dienstag den bisherigen Kaufmännischen Vorstand Wilfried Winzer in den Ruhestand verabschiedet. Gemeinsam mit dem Medizinischen Vorstand Prof. Michael Albrecht prägte der Krankenhausmanager seit 2002 die Geschicke der Einrichtung. Im Mittelpunkt seines Wirkens standen die Themen Controlling, Informationstechnologie, Bau- und Personalwesen, Logistik sowie eine umwelt- und ressourcenorientierte Unternehmenspolitik. Ab 1. Juni übernimmt Katrin Erk, bisher Kaufmännischer Vorstand des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit, diese Position.

Winzers beruflicher Werdegang begann mit einer Lehre als Industriekaufmann in einer Druckerei. Dem folgte erst ein Fachhochschul- und schließlich ein Universitätsstudium. Nach beruflichen Stationen in der Edelmetall- und Phar-mabranche wechselte er vor 17 Jahren schließlich in die Welt der Hochschulmedizin.

Von cg